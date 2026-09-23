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lannert judit

Átalakítják a Nemzeti alaptantervet, a mesterséges intelligencia is szerepet kap az új oktatási stratégiában

54 perce
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Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája – közölte Lannert Judit. Az oktatási miniszter arról is beszámolt, hogy új Nemzeti alaptantervet is kidolgoznak.
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Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája – jelentette be közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit már korábban közölte, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián.

Új oktatási stratégia készül
Új oktatási stratégia készül (Fotó: Polyák Attila)

Mi változik az oktatásban?

Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, hogy külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére.

Az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterségesintelligencia-stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik

– írta a miniszter.

Lannert Judit emlékeztetett, hogy

új Nemzeti alaptantervet is kidolgoznak,

ugyanakkor jelezte, hogy csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezetik be. Továbbá

  • átfogó szövegértés-fejlesztési programot is indítanak,
  • kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre,
  • az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amellyel saját tanulóik szükségleteihez igazíthatják a fejlesztést.

A miniszter kiemelte: mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építik az új oktatási rendszert. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban több száz egyeztetést folytattak és egyre szélesebb körben teszik majd meg – jelezte Lannert Judit.

A tárca vezetője hangsúlyozta, hogy az új, gyermekközpontú oktatási rendszer felépítése „nem megy egyik napról a másikra”, de a központosítás lebontása és a gyorsabban javítható problémák orvoslása megkezdődött. Példaként említette

  • az iskolaigazgatók jogköreinek bővítését,
  • a pedagógusok sztrájkjogának visszaállítását,
  • a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését,
  • az iskolakezdési támogatást, valamint
  • a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók bérrendezését.

 

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