Átalakítják a Nemzeti alaptantervet, a mesterséges intelligencia is szerepet kap az új oktatási stratégiában

Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája – jelentette be közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit már korábban közölte, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián.
Mi változik az oktatásban?
Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, hogy külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére.
Az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterségesintelligencia-stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik
– írta a miniszter.
Lannert Judit emlékeztetett, hogy
új Nemzeti alaptantervet is kidolgoznak,
ugyanakkor jelezte, hogy csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezetik be. Továbbá
- átfogó szövegértés-fejlesztési programot is indítanak,
- kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre,
- az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amellyel saját tanulóik szükségleteihez igazíthatják a fejlesztést.
A miniszter kiemelte: mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építik az új oktatási rendszert. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban több száz egyeztetést folytattak és egyre szélesebb körben teszik majd meg – jelezte Lannert Judit.
A tárca vezetője hangsúlyozta, hogy az új, gyermekközpontú oktatási rendszer felépítése „nem megy egyik napról a másikra”, de a központosítás lebontása és a gyorsabban javítható problémák orvoslása megkezdődött. Példaként említette
- az iskolaigazgatók jogköreinek bővítését,
- a pedagógusok sztrájkjogának visszaállítását,
- a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését,
- az iskolakezdési támogatást, valamint
- a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók bérrendezését.