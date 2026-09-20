Magyar Péter bejelentette az október 23-i rendezvény helyszínét

„Október 23-án 16:00 órától Budapesten, a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját” – jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az egész magyar nemzetet hívja a megemlékezésre.

A kormány október 23-án 16:00 órától Budapesten, a Kossuth térre szervezi az 1956-os forradalom 70. évfordulóját (Fotó: Mediaworks)

Szombaton a kormányfő pécsi országjárásán is beszélt az idei az október 23-i megemlékezésről. Magyar Péter felvetette annak lehetőségét, hogy a Tisza egy saját, általa „valódi békemenetnek” nevezett rendezvényt szervezzen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. A miniszterelnök szerint az idei évforduló különösen jelentős, ezért október 23-án ismét nagyobb rendezvényre hívhatják az embereket. Érdemes felidézni Magyar Péter augusztus 23-án tartott paksi sajtótájékoztatóját is, ahol szintén beszélt az évfordulóra tervezett ünnepségről:

arra kérte a a magyarországi vállalatokat, hogy támogassák anyagilag is támogassák azt.

Szerinte fontos lenne, hogy a „nemzeti tőkésosztály” és az itthon működő külföldi cégek is felajánlanának pénzt a rendezvény megszervezésére. Állítása szerint ugyanis az előző kormány nem készítette elő a forradalom 70. évfordulójára tervezett ünnepséget, és pénzt sem különített el arra, a nemzeti ünnepekre szánt összeg nagyon nagy részét már az év első felében elköltötték, így az október 23-i eseményre a miniszterelnök szerint csak néhány százmillió forint maradt.

Külföldi vezetőket is várnak október 23-án

Ott is elmondta, hogy a Tisza-kormány a 70. évforduló alkalmával egy nagyobb eseményt tervez tartani, amelyre számos külföldi vezetőt meghívtak már. Ez jóval többe fog kerülni, mint amennyi az előző kormány által készített költségvetésben a nemzeti ünnepekre maradt.

Magyar Péter ezért Pakson azt mondta: szerinte „úgy lenne méltányos és helyes”, ha az ünnepség költségvetésébe nemcsak az adófizetők, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának. A kormányfő legfrissebb bejegyzése alapján tehát ugyan békemenetet nem szerveznek, de a Kossuth téren egy nagyobb volumenű program várható.