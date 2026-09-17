Az OMSZ új vezető közölte, reményei szerint egy év múlva a lakosság strukturáltabb, jobban működő mentőszolgálatot, vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és Constantinovits Miklós az OMSZ új igazgatója Fotó: https://www.facebook.com/nasziamento

A vezetőváltások kapcsán úgy fogalmazott: „következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá”. Arról is beszélt, hogy a mentőautó-beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Irodánál van folyamatban nyomozás.

Ha lesznek eredmények, nyilvánosságra hozzák

– fűzte hozzá.

Constantinovits Miklós a 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta: a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabban szeretnének kiérkezni. A többi esetnél az úgynevezett 90. percentilis időt nézik, vagyis azt, hogy az esetek 90 százalékánál sikerüljön tartani ezt az időt.

Hozzátette: ez egy szélsőséges statisztikai érték, amivel nagyon magasra tették maguknak a lécet.

A főigazgató kiemelte, a háziorvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség; eddig kevés volt a párbeszéd a témáról, amin már az elmúlt három hónapban változtattak.

Elmondta, hogy az OMSZ egyedi egészségügyi intézmény, 16 ezer munkavállalójával az egyik legnagyobb szervezet. Mivel régóta begyökerezett hagyományok, struktúrák jellemzik, a leghatékonyabban úgy lehet megváltoztatni, ha belülről ismerik a működését. Mint mondta, ő az elmúlt 15 évben minden lépcsőfokot megjárt, a bajtársi közösség minden oldalát ismeri, ami előnyt jelent.

Constantinovits Miklós június óta a mentőszolgálat megbízott főigazgatójaként dolgozott; hétfőn nyílt pályázaton, kilenc jelentkező közül, írásbeli és szóbeli feladatok elvégzése után választották ki. Oxyológus és sürgősségi szakorvos, 15 éve dolgozik az OMSZ-nál. Öt évre nyerte el megbízatását, amely további öt évvel meghosszabbíthat – emlékeztetett az MTI.