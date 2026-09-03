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Országos Mentőszolgálat

Nyilvánosak a mentők augusztusi adatai: még messze van a 15 perces cél

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Augusztusban rekordmagas esetszámot regisztrált az Országos Mentőszolgálat a 2025 januárja óta elérhető országos adatsorban. A legsürgősebb, P1-es esetek 90 százalékához országosan 27,06 percen belül érkezett ki a mentő, miközben a kitűzött cél 15 perc az OMSZ-nél.
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Ahogyan azt az Origo is megírta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén jelentette be, hogy keddtől nyilvánossá teszi az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a kiérkezési időket. A tárcavezető szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését. Az OMSZ a stat.mentok.hu oldalon tette közzé az augusztusi esetszámokat és kiérkezési időket. A P1–P4 kategóriákban országosan 95 484, Budapesten 16 884 esetet láttak el: az országos esetszám júliushoz képest 0,6 százalékkal nőtt, a fővárosban ugyanakkor 1,2 százalékkal csökkent.

OMSZ
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztusban jelentette be, hogy az OMSZ nyilvánossá teszi a kiérkezési időket (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Augusztusban mérte a legmagasabb esetszámot az OMSZ

Az OMSZ közleménye szerint az augusztusi országos esetszám 2025 azonos hónapjához képest 7,8 százalékkal emelkedett, Budapesten pedig 6,3 százalékos növekedést mértek.

A 2025 januárjától nyilvánosan elérhető országos adatsorban a mostani, 95 484-es érték számít a legmagasabbnak. A legsürgősebb, P1-es besorolást országosan 11 832 eset kapta, ezek közül 2272 Budapesten történt. Ez országosan 291-gyel, a fővárosban pedig 136-tal kevesebb P1-es riasztást jelentett, mint júliusban.

A legfontosabb augusztusi adatok:

  • P1–P4-es esetek száma országosan: 95 484
  • P1–P4-es esetek száma Budapesten: 16 884
  • P1-es esetek száma országosan: 11 832
  • P1-es esetek száma Budapesten: 2272
  • A P1-es esetek 75 százalékánál mért országos kiérkezési idő: 20,69 perc
  • A P1-es esetek 90 százalékánál mért országos kiérkezési idő: 27,06 perc
  • A P1-es esetek 90 százalékánál mért budapesti kiérkezési idő: 24,76 perc
Ennyit kell várni a mentőre: az OMSZ ismertette a kiérkezési időre vonatkozó adatokat

A mentőszolgálat főigazgatója kiemelte a hiteles tájékoztatás fontosságát

A P1-es esetek 75 százalékához országosan 20,69, 90 százalékához pedig 27,06 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az előző hónaphoz képest ezek az értékek 22, illetve 38 másodperccel emelkedtek. Budapesten a 75. percentilis 31 másodperccel 19,97 percre, míg a 90. percentilis két másodperccel 24,76 percre nőtt.

A P1-es kiérkezési idő 90. percentilise az Észak-Alföldön volt a legalacsonyabb, 24,29 perccel, Észak-Magyarországon pedig a legmagasabb, 30,33 perccel. 

Mivel a cél az, hogy a mentőegységek a P1-es esetek 90 százalékához 15 percen belül megérkezzenek, az országos és a budapesti mutató egyaránt jelentős elmaradást jelez.

Dr. Constantinovits Miklós, az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója azonban ragaszkodik a tényszerű tájékoztatáshoz:

A hiteles tájékoztatás számunkra azt jelenti, hogy a kiérkezési adatokat minden hónapban azonos módszertan szerint és azonos részletességgel tesszük közzé, függetlenül attól, hogy az egyes mutatók javulást vagy romlást jeleznek.” 

 

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