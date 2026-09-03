Nyilvánosak a mentők augusztusi adatai: még messze van a 15 perces cél

Ahogyan azt az Origo is megírta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén jelentette be, hogy keddtől nyilvánossá teszi az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a kiérkezési időket. A tárcavezető szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését. Az OMSZ a stat.mentok.hu oldalon tette közzé az augusztusi esetszámokat és kiérkezési időket. A P1–P4 kategóriákban országosan 95 484, Budapesten 16 884 esetet láttak el: az országos esetszám júliushoz képest 0,6 százalékkal nőtt, a fővárosban ugyanakkor 1,2 százalékkal csökkent.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztusban jelentette be, hogy az OMSZ nyilvánossá teszi a kiérkezési időket (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Augusztusban mérte a legmagasabb esetszámot az OMSZ

Az OMSZ közleménye szerint az augusztusi országos esetszám 2025 azonos hónapjához képest 7,8 százalékkal emelkedett, Budapesten pedig 6,3 százalékos növekedést mértek.

A 2025 januárjától nyilvánosan elérhető országos adatsorban a mostani, 95 484-es érték számít a legmagasabbnak. A legsürgősebb, P1-es besorolást országosan 11 832 eset kapta, ezek közül 2272 Budapesten történt. Ez országosan 291-gyel, a fővárosban pedig 136-tal kevesebb P1-es riasztást jelentett, mint júliusban.

A legfontosabb augusztusi adatok: