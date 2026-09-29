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tarr zoltán

Vizsgálat indult Kiss-B. Atilla vezetése alatt álló Operettszínházban

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Szakmai és etikai vizsgálatot indított a minisztérium a Budapesti Operettszínházban, miután számos dolgozói panasz és szakmai jelzés érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. Kiss-B. Atilla főigazgatót a vizsgálat idejére mentesítették a munkavégzés alól.
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tarr zoltánvizsgálatbudapesti operettszínház

Belső vizsgálat indult a Budapesti Operettszínházban – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A tárca szerint az elmúlt időszakban több munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett hozzájuk az intézmény működéséről.

operettszínház
Számos panasz érkezett az Operettszínház működésére: vizsgálják a történteket. Fotó: unsplash.com

Azonnali döntés az Operettszínházban: Kiss-B. Atilla nem dolgozhat a vizsgálat alatt

A bejelentések áttekintése után a minisztérium szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el. Annak pártatlan és zavartalan lefolytatása érdekében Kiss-B. Atilla főigazgatót a vizsgálat idejére mentesítették munkavégzési kötelezettsége alól.

Az Operettszínház működése közben folyamatos marad, az előadások és a közönség felé vállalt kötelezettségek teljesítését a fenntartó biztosítja.

A minisztérium a vizsgálat lezárása után nyilvánosságra hozza annak lényeges megállapításait és a szükséges intézkedéseket. A vizsgálat elindításáról Tarr Zoltán miniszter is beszámolt közösségi oldalán.

 

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