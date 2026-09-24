Magyar Péter után diplomáciai tűzoltásba kezdett Orbán Anita, neki kellett rendezni a vitás kérdéseket Ukrajnával

A magyar külügyminiszter az ENSZ közgyűlésének hetében többször is tárgyalt ukrán kollégájával, és szerinte sikerült rendezniük a Kárpáti Nyolcak körül kialakult félreértéseket. Orbán Anita az Index Kibeszélő Extra című műsorában beszélt az elmúlt napok magyar-ukrán diplomáciai konfliktusáról. Beszámolt róla, hogy tárgyalásain világossá tette, hogy Magyarország nem zárkózik el az együttműködéstől, és azt sem zárta ki, hogy hazánk csatlakozzon a Kárpáti Nyolcakhoz. Minden olyan regionális és kétoldalú együttműködésben örömmel veszünk részt, amely az ország érdekét szolgálja, ehhez azonban előzetes párbeszédre és megfelelő előkészítésre van szükség – szögezte le a tárcavezető.
Orbán Anita a kormány álláspontjaként megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentését, miszerint a Tisza-kormány alatt
nem lesz hazánk területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag- és olajtermék-tároló kapacitás,
melynek előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról a Mol és a Naftogaz memorandumot írt alá.
A Magyarország területéről kiutasított orosz diplomaták ügyéről azt mondta, hogy „ez teljesen szokásos folyamat a diplomáciában, ha olyan diplomatákat küld egy ország, akik nem a bécsi egyezmény konvenciónak megfelelően végzik munkájukat”. Egyelőre nem jelentkezett az orosz fél a kitiltott diplomaták miatt beígért kemény válasszal, a diplomáciai kapcsolatok élnek Oroszországgal – jelentette ki a külügyminiszter.
Orbán Anita szerint rendeződtek a félreértések
Néhány napja komoly diplomáciai vita alakult ki Magyarország és Ukrajna között, miután Magyar Péter arról beszélt, hogy Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak, és „jó okkal” nem vett részt a találkozójukon. Az ukrán külügyminiszter ezt követően szükségtelenül konfrontatívnak nevezte a magyar miniszterelnök kijelentéseit. Azóta azonban New Yorkban már személyes egyeztetések zajlottak a két ország között.
Orbán Anita igyekszik rendezni a Magyar Péter kijelentései után kialakult diplomáciai konfliktust – értékelte a külügyminiszter nyilatkozatát Deák Dániel. Az elemző kiemelte:
a külügyminiszter már azt sem zárta ki, hogy Magyarország később csatlakozzon a Kárpáti Nyolcakhoz.
A mostani helyzet így néhány nap megváltozott: az éles nyilvános üzengetést személyes tárgyalások és a későbbi együttműködés lehetőségének felvetése követte – összegzett Deák Dániel.
Orbán Anita a kárpátaljai magyarok jogairól is beszélt az interjúban. Arról beszélt, hogy a magyar kormány napi kapcsolatban van az ukrán miniszterelnök-helyettessel, egyben az európai integrációért felelős miniszterrel, aki felügyeli azt a törvénytervezetet, amely a júniusban megkötött kétoldalú megállapodás alapján rendezné a kárpátaljai magyarok oktatási jogait. A tervezet várhatóan legkésőbb októberben kerülhet az ukrán parlament elé.