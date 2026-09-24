Magyar Péter után diplomáciai tűzoltásba kezdett Orbán Anita, neki kellett rendezni a vitás kérdéseket Ukrajnával

A magyar külügyminiszter az ENSZ közgyűlésének hetében többször is tárgyalt ukrán kollégájával, és szerinte sikerült rendezniük a Kárpáti Nyolcak körül kialakult félreértéseket. Orbán Anita az Index Kibeszélő Extra című műsorában beszélt az elmúlt napok magyar-ukrán diplomáciai konfliktusáról. Beszámolt róla, hogy tárgyalásain világossá tette, hogy Magyarország nem zárkózik el az együttműködéstől, és azt sem zárta ki, hogy hazánk csatlakozzon a Kárpáti Nyolcakhoz. Minden olyan regionális és kétoldalú együttműködésben örömmel veszünk részt, amely az ország érdekét szolgálja, ehhez azonban előzetes párbeszédre és megfelelő előkészítésre van szükség – szögezte le a tárcavezető.

Orbán Anita külügyminiszter szerint sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna között kialakult félreértéseket (Forrás: Facebook)

Orbán Anita a kormány álláspontjaként megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentését, miszerint a Tisza-kormány alatt

nem lesz hazánk területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag- és olajtermék-tároló kapacitás,

melynek előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról a Mol és a Naftogaz memorandumot írt alá.

A Magyarország területéről kiutasított orosz diplomaták ügyéről azt mondta, hogy „ez teljesen szokásos folyamat a diplomáciában, ha olyan diplomatákat küld egy ország, akik nem a bécsi egyezmény konvenciónak megfelelően végzik munkájukat”. Egyelőre nem jelentkezett az orosz fél a kitiltott diplomaták miatt beígért kemény válasszal, a diplomáciai kapcsolatok élnek Oroszországgal – jelentette ki a külügyminiszter.

Orbán Anita szerint rendeződtek a félreértések

Néhány napja komoly diplomáciai vita alakult ki Magyarország és Ukrajna között, miután Magyar Péter arról beszélt, hogy Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak, és „jó okkal” nem vett részt a találkozójukon. Az ukrán külügyminiszter ezt követően szükségtelenül konfrontatívnak nevezte a magyar miniszterelnök kijelentéseit. Azóta azonban New Yorkban már személyes egyeztetések zajlottak a két ország között.

Orbán Anita igyekszik rendezni a Magyar Péter kijelentései után kialakult diplomáciai konfliktust – értékelte a külügyminiszter nyilatkozatát Deák Dániel. Az elemző kiemelte:

a külügyminiszter már azt sem zárta ki, hogy Magyarország később csatlakozzon a Kárpáti Nyolcakhoz.

A mostani helyzet így néhány nap megváltozott: az éles nyilvános üzengetést személyes tárgyalások és a későbbi együttműködés lehetőségének felvetése követte – összegzett Deák Dániel.