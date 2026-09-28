Lemondott Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke

Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke – jelentette be a közösségi oldalán Orbán Attila. A közgyűlési elnök október 1-jei hatállyal mond le képviselői mandátumáról, továbbá minden politikai tisztségéről és tagságáról. Emlékeztetett: a közgyűlés pénteken elutasította azt az előterjesztését, amely szerinte biztosította volna a további működés feltételeit.

Orbán Attila Tolna vármegyei elnök (Forrás: Teol)

A történtek után döntött úgy, hogy nem vállalja tovább a vármegye vezetését.

Orbán Attila a közgyűlésen történtek miatt mondott le

Elnöki eskümhöz híven igyekeztem minden döntésemmel Tolna vármegye érdekét szolgálni

– hangsúlyozta. Felidézte, hogy a megörökölt nehézségek ellenére kollégáival és a hivatal munkatársaival mindent megtettek a vármegye és a hivatal működéséért, és köszönetet mondott munkájukért.

Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség és nem a politikai érdek szolgálja

– írta bejegyzésében.

A vármegye hivatalos ülésmeghívója szerint a szeptember 25-i közgyűlés napirendjén többek között

a költségvetés módosítása és

a végelszámolás alatt álló Tolnáért nonprofit társaság helyzete

is szerepelt. Orbán Attila bejegyzésében nem utalt rá, melyik elutasított előterjesztés miatt hozta meg döntését – írja a Teol.

Magyar Péter kihagyná a vármegyéket az uniós pénzek elosztásából

Mint az Origo megírta, Magyar Péter szeptember elején arról beszélt, hogy jelen formájában a vármegyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a megyéket a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak.

A kormányfő pécsi fórumán közölte, hogy folyamatban van

a vármegyei önkormányzatok hatásköreinek és intézményeinek átvilágítása.

Kijelentette: nem tartható fenn olyan rendszer, amelyben a költségvetés 60 százalékát a megyeházára és „politikai túlélőkre” költik, miközben a forrásoknak csak kisebb része jut saját projektekre. Az európai uniós támogatások elosztását szerinte más szervezetek is képesek ellátni.

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) értetlenül fogadta a tervezett átalakítást. Rámutattak: a megyei önkormányzatok tényleges működése nem egyezik azzal a képpel, amelyet Magyar Péter felvázolt. Az önkormányzatok éves szinten több száz rendezvényen és szakmai egyeztetésen vesznek részt, emellett

a területfejlesztésben és az uniós források koordinációjában is fontos feladatokat látnak el.

Pest Vármegye Önkormányzata is közleményt adott ki, amely szerint a vármegyei önkormányzatok nem feladat nélkül működő szervezetek: törvényben meghatározott közfeladatokat látnak el, és jelentős szerepet töltenek be a területi fejlesztéspolitika tervezésében és végrehajtásában.