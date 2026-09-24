Több száz milliós kifizetések miatt indult nyomozás Orbán János Dénes ügyében

„A feljelentésem alapján nyomozás indult Orbán János Dénes ügyében” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 444-nek megerősítette: az eljárás hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt zajlik, a BRFK feljelentés alapján rendelt el nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a közpénzből kifizetett több százmilliós összegek ügyében. Orbán János Dénes kapcsán a BRFK a 444-nek megerősítette, hogy feljelentés alapján indították meg az eljárást (Forrás: Orbán János Dénes)

Először július elején lehetett hallani az ügyről, amikor a Prae.hu művészeti portál arról írt: a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. – amelynek Orbán János Dénes a szakmai irányítója – 412 millió forintot fizetett ki az írónak kilenc művéért. A 444 közérdekű adatigénylése alapján

Orbán János Dénes 2025 márciusa óta bruttó 491 788 000 forintot kapott a nonprofit cégtől.

Az eljárás ténye önmagában nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt, annak megállapítása a nyomozás és az esetleges bírósági eljárás során történhet meg. A BRFK további részleteket nem közölt.