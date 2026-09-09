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Orbán-kormány

Nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok titkosított döntéseit

57 perce
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Megkezdődött az elmúlt 16 év minősített kormányhatározatainak felülvizsgálata, az első 13 dokumentumot nyilvánosságra is hozta a Miniszterelnökség. A most bemutatott, az Orbán-kormányok által titkosított döntések többek között milliárdos közvélemény-kutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadásról szólnak, a tárca szerint pedig összesen mintegy száz határozat minősítését vizsgálják felül.
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Orbán-kormányFideszOrbán Viktor

A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét – hívta fel a figyelmet az Origóhoz is eljuttatott közleményében a Miniszterelnökség. Mint írták, a kormány most tizenhárom darab, közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést hoz nyilvánosságra. A folyamat folytatódni fog, összesen mintegy száz döntés bemutatásával.

Megkezdődött az Orbán-kormányok minősített kormányhatározatainak felülvizsgálata, és már az első 13 dokumentumot nyilvánosságra is hozta a Miniszterelnökség (Forrás: Facebook)
Megkezdődött az Orbán-kormányok  minősített kormányhatározatainak felülvizsgálata, és már az első 13 dokumentumot nyilvánosságra is hozta a Miniszterelnökség (Forrás: Facebook)

A közleményben hangsúlyozták, a háromezres kormányhatározatok eredeti rendeltetése az, hogy valóban érzékeny, például nemzetbiztonsági vagy honvédelmi információkat tartalmazó kormánydöntések ne kerülhessenek nyilvánosságra. A mostani felülvizsgálat azonban azt mutatja, hogy az elmúlt 16 évben ezt az eszközt olyan ügyek elrejtésére is használták, amelyek esetében a titkosság fenntartása már nem indokolható. 

A Miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év háromezres kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. 

„A valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását” – szögezték le.

Az Orbán-kormányok 65 milliárd forintot költöttek médiaelemzésre

Az Orbán-kormányok a nyilvánosságra hozott határozatokban jellemzően közvélemény-kutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Nemcsak Magyarország határain belül: a döntések között szerepel médiahatás-kutatás elrendelése 

  • Közép-Európában, 
  • Albániában és a balti államokban, 
  • valamint reprezentatív közvélemény-kutatás elrendelése a teljes európai uniós lakosságra és a balkáni országok lakosságára kiterjedően.

A Ruff Bálint vezette tárca hangsúlyozta: a kormányhatározatok önmagukban nem szerződések. A határozatok felülvizsgálatával párhuzamosan a Miniszterelnökség a megkötött szerződések teljesítésigazolásait is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, a közpénzek gondos kezelése minden esetben megvalósult-e. A szerződések alapján született tanulmányokat és elemzéseket is vizsgálja a kormány, annak érdekében, hogy kiderüljön, fennáll-e büntetőjogi vagy egyéb felelősség.

Mint fogalmaztak, a dokumentumok nyilvánosságra hozatala újabb lépés annak feltárásában, „miként működött az Orbán-rendszer: milyen döntésekkel, milyen szereplőknek és milyen célokra juttattak közpénzt úgy, hogy annak részleteit évekre vagy akár évtizedekre elzárták a magyar emberek elől”.

Górcső alatt a Századvég

A Miniszterelnökség elsőként a Századvég kapcsolatos határozatokat mutatta be. Emlékeztettek, az intézmény évtizedeken át az Orbán-rendszer egyik legfontosabb politikai és szakpolitikai háttérintézménye volt. A 2010 utáni kormányok alatt a Századvég szerepe és állami finanszírozása látványosan megnőtt. A csoport közvélemény-kutatásokat, politikai és szakpolitikai elemzéseket, valamint stratégiai tanácsadást végzett az államnak, miközben évről évre milliárdos kormányzati megbízásokhoz jutott. 

Mint írták, a most nyilvánosságra hozott, korábban minősített úgynevezett háromezres kormányhatározatok első csomagja ennek a rendszernek a működésébe is betekintést enged: megmutatja, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett közpénz a Századvéghez. A dokumentumok így az eddig ismert kifizetések mögötti döntési mechanizmus egy részét is láthatóvá teszik. A dokumentumok ezen az oldalon találhatóak.

 

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