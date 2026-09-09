Nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok titkosított döntéseit

A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét – hívta fel a figyelmet az Origóhoz is eljuttatott közleményében a Miniszterelnökség. Mint írták, a kormány most tizenhárom darab, közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést hoz nyilvánosságra. A folyamat folytatódni fog, összesen mintegy száz döntés bemutatásával.

Megkezdődött az Orbán-kormányok minősített kormányhatározatainak felülvizsgálata, és már az első 13 dokumentumot nyilvánosságra is hozta a Miniszterelnökség (Forrás: Facebook)

A közleményben hangsúlyozták, a háromezres kormányhatározatok eredeti rendeltetése az, hogy valóban érzékeny, például nemzetbiztonsági vagy honvédelmi információkat tartalmazó kormánydöntések ne kerülhessenek nyilvánosságra. A mostani felülvizsgálat azonban azt mutatja, hogy az elmúlt 16 évben ezt az eszközt olyan ügyek elrejtésére is használták, amelyek esetében a titkosság fenntartása már nem indokolható.

A Miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év háromezres kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt.

„A valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását” – szögezték le.

Az Orbán-kormányok 65 milliárd forintot költöttek médiaelemzésre

Az Orbán-kormányok a nyilvánosságra hozott határozatokban jellemzően közvélemény-kutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Nemcsak Magyarország határain belül: a döntések között szerepel médiahatás-kutatás elrendelése

Közép-Európában,

Albániában és a balti államokban,

valamint reprezentatív közvélemény-kutatás elrendelése a teljes európai uniós lakosságra és a balkáni országok lakosságára kiterjedően.

A Ruff Bálint vezette tárca hangsúlyozta: a kormányhatározatok önmagukban nem szerződések. A határozatok felülvizsgálatával párhuzamosan a Miniszterelnökség a megkötött szerződések teljesítésigazolásait is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, a közpénzek gondos kezelése minden esetben megvalósult-e. A szerződések alapján született tanulmányokat és elemzéseket is vizsgálja a kormány, annak érdekében, hogy kiderüljön, fennáll-e büntetőjogi vagy egyéb felelősség.