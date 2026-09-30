„Inkább kormányozni kellene!” – betelt a pohár a kommentelőknél a Tisza-kormány múltidézésétől

A Tisza-kormány Facebook-oldalán jelentette be, hogy a következő hónapokban, a nemzetbiztonsági átvilágítás után nyilvánosságra hozza az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit. Elsőként a 2010-es kormányülések dokumentumait teszik közzé, amelyek a második Orbán-kormány megalakulását követő első hónapok kormányzati ügyeibe engednek betekintést. A bejelentés alatt azonban sokan azt kifogásolták, hogy a kabinet továbbra is kiemelten foglalkozik az előző kormányokkal.

Nem nézik jó szemmel a kommentelők, hogy Magyar Péter kormánya több hónappal a választások után is az Orbán-kormányok üléseivel foglalkozik (Fotó:Philippe BUISSIN| Forrás: EP)

Az Orbán-kormányok ülései helyett inkább a jelenlegi kormányzással foglalkozzanak

A kommentelők között visszatérő vélemény volt, hogy a Tisza-kormánynak a múlt helyett inkább a jelenlegi feladatokra kellene koncentrálnia. Egy hozzászóló röviden így fogalmazott:

Inkább kormányozni kellene! Az embereket ez nem érdekli! PFF! Kőprofik!”

Más a mindennapi megélhetési kérdéseket hiányolta a kormányzati kommunikációból:

Kit érdekel? Szerintem nagyon sokan arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi lesz télen, mennyi lesz az élelmiszer ára, az üzemanyag, a gáz ára, mennyi lesz a szolgáltatások ára.”

Többen úgy vélték, hogy a korábbi kormányok folyamatos előtérbe helyezése eltereli a figyelmet az aktuális kormányzati munkáról.

Arra lennék inkább kíváncsi, hogy a jelenlegi kormány mivel foglalkozik”

– írta egy kommentelő.

Egy másik hozzászóló ennél tovább ment, és az egész kommunikációt az előző kormányhoz való túlzott kötődéssel magyarázta:

Tiszta Orbán-fóbiás az egész banda. De csak mert fogalmuk sincs, hogyan is kell vezetni egy országot.”

Akadt olyan kommentelő is, aki ironikusan azt javasolta, hogy ha már a múlt feltárására fordítanak energiát, akkor még messzebbre kellene visszamenni.

Nagyszerű, de jobb ötletem van: kezdhetnétek az Antall-kormánnyal (az elmúlt 36 évből lenne bőven mire mutogatni) míg 2026-hoz értek, egy csomó időtök lenne kitalálni, hogyan is kell kormányozni.”

A Tisza-kormány bejelentésére érkezett hozzászólások között az uniós források kérdése is előkerült.

Hozzátok nyilvánosságra, hogy hol a lóvé, amit hazahoztatok!”

– írta egy kommentelő, utalva arra, hogy a kormány korábban többször is az uniós pénzek hazahozataláról számolt be.