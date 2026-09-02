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orbán ráhel

Londonban kapták lencsevégre Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Londonban tűnt fel az Orbán Viktor egykori miniszterelnök lánya és veje, szúrta ki a Kontroll egy olvasója. Orbán Ráhel és Tiborcz István egy Mercedes G-osztályú terepjáróból szállt ki a Tavistock Streeten.
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orbán ráhelTiborcz IstvánAnglia

Angliában van Orbán Ráhel és Tiborcz István – hívta fel a a figyelmet közösségi oldalán a Kontroll. A hírportál egy olvasója kedd este egy magyar rendszámú Mercedes G-osztályú terepjáróra lett figyelmes Londonban a Tavistock Streeten.

„Az autóból két otthon ismert személy szállt ki: Orbán Ráhel és Tiborcz István” – írta az olvasó, aki fotókat is küldött. A Kontroll szerint a Mercedes G-osztály újkori ára felszereltségtől függően 55 és 84 millió forint között van.

Borítókép: Tiborcz István és Orbán Ráhel (Forrás: Kontroll)

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