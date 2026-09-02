Londonban kapták lencsevégre Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt

Angliában van Orbán Ráhel és Tiborcz István – hívta fel a a figyelmet közösségi oldalán a Kontroll. A hírportál egy olvasója kedd este egy magyar rendszámú Mercedes G-osztályú terepjáróra lett figyelmes Londonban a Tavistock Streeten.

„Az autóból két otthon ismert személy szállt ki: Orbán Ráhel és Tiborcz István” – írta az olvasó, aki fotókat is küldött. A Kontroll szerint a Mercedes G-osztály újkori ára felszereltségtől függően 55 és 84 millió forint között van.