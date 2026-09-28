Hankó Balázs elhagyta a parlament épületét

— Az történik most, hogy reggel a mentelmi bizottságnál elmondtam, minden hamis vádpontot cáfoltam. Ezt követően az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogomat – mondta Hankó Balázs a parlamentből távozóban. Hozzátette: „Nyilatkoztam a sajtótájékoztatón, hogy tiszta a lelkiismeretem, ez egy politikai koncepciós eljárás. Itt vagyok a parlamentben, itt dolgoztam a Fidesz frakcióirodán, majd Forsthoffer Ágnestől egy olyan levelet kaptam, miszerint távozzak az Országházból. Közben 19:20-perckor az idézést megkaptam az illetékes ügyészségről, úgyhogy ahogy a sajtónyilatkozatomban is mondtam, hogy amint közlik velem, hogy hol kell jelen lennem, akkor ott jelen leszek, addig pedig itt az Országgyűlésben. ”