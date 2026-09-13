Orbán Viktor több aktuális politikai kérdésről is kifejtette álláspontját, és arról is beszélt, milyen irányt vehet a Fidesz a következő időszakban. A beszélgetésben nemzetközi ügyek, valamint a Magyarország előtt álló politikai kihívások is szóba kerültek.

Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Bayer Show-ban, itt nézheti vissza a teljes beszélgetést

Fotó: Hírtv.hu

A Fidesz elnöke a kötcsei találkozó jelentőségéről is beszélt, ahol a jobboldal következő időszakának politikai és stratégiai kérdései kerültek előtérbe. Az interjúban Magyar Péter és a Tisza Párt politikája is téma volt.

Itt nézheti vissza Orbán Viktor teljes, exkluzív interjúját a Bayer Show-ban.