Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Bayer Show-ban, itt nézheti vissza a teljes beszélgetést

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke exkluzív interjút adott Bayer Zsoltnak a Bayer Show-ban. A beszélgetésben szóba került a kötcsei találkozó, a Fidesz és a magyar jobboldal jövője, valamint a Tisza Párt és Magyar Péter politikája is.
Orbán Viktor több aktuális politikai kérdésről is kifejtette álláspontját, és arról is beszélt, milyen irányt vehet a Fidesz a következő időszakban. A beszélgetésben nemzetközi ügyek, valamint a Magyarország előtt álló politikai kihívások is szóba kerültek.
A Fidesz elnöke a kötcsei találkozó jelentőségéről is beszélt, ahol a jobboldal következő időszakának politikai és stratégiai kérdései kerültek előtérbe. Az interjúban Magyar Péter és a Tisza Párt politikája is téma volt.
Itt nézheti vissza Orbán Viktor teljes, exkluzív interjúját a Bayer Show-ban.
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