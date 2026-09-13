Orbán Viktor: A magyar gazdaságban nem a pénzhiány a baj, hanem hogy nincs gazdaságpolitika

„Ma az emberek hatvan százaléka úgy tudja, hogy a dolgok jól állnak, és még sokkal jobban fognak majd állni, jól fognak menni. Ők így tudják. A gazdaságot ténylegesen működtető szereplők már nem így gondolják, de az emberek még igen. És én hiába akarom nekik elmondani, hogy mi a helyzet, ők egy optimizmus buborékban vannak. Egy reménybuborékban vannak. Nekem nincs hitelem náluk, hiszen ők a választáskor elmondták, hogy amit én mondtam nekik, abból nem kérnek. Ők mást választottak, és az ember hosszú ideig kitart a döntése mellett. Még akkor is, ha egy idő után belátja, hogy talán nem pontosan ezt akarta. Ezért én azt tanácsolom a jobboldalnak, hogy ne akarjuk az embereket meggyőzni arról, hogy a dolgok nem mennek jól. Ezekhez az emberekhez ma nem vezet utunk. Hiába beszélek hozzájuk, nincs hitelünk, nem nyitják ki a fülüket. Nekünk az a dolgunk, hogy a saját szavazóinkhoz beszéljünk. Majd eljön a pillanat, amikor az emberek szembesülnek a valósággal, de ne mi legyünk a rossz hírvivői. Hiszen mi nem vagyunk ellendrukkerei se az országnak, se a Tisza szavazóknak” - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a következő félév feladata az, hogy megszólítsák a jobboldali szavazókat és megvitassák a valós helyzetet. Úgy fogalmazott:

„Vitassuk meg velük, amit meg kell vitatni, beszélgessünk velük a helyzetről, őszintén egyenesen beszéljünk erről az új kommunista rendszerről, amit a Tisza itt fölépít, a visszagyarmatosításról, annak az eszközéről, az önkényről, amivel szembefordulnak a nemzeti oldallal, beszéljünk erről és saját magunkat szervezzük újjá, hogy használható politikai szereplői legyünk a magyar közéletnek. Most még nem vagyunk azok, tehát sok munkát el kell végezni.”