Orbán Viktor: A magyar gazdaságban nem a pénzhiány a baj, hanem hogy nincs gazdaságpolitika

A szombati kötcsei megjelenésén Orbán Viktor már beharangozta, hogy exkluzív interjút ad Bayer Showban. A beszélgetést vasárnap este sugározza a Hír TV, az eddig nyilvánosságra hozott részletek alapján pedig várhatóan szóba kerül a Fidesz választási vereség utáni helyzete, a jobboldal újjászervezése és a Tisza-kormánnyal szembeni politikai küzdelem is. Cikkünk frissül!
A Fidesz új irányáról is beszél Orbán Viktor
Orbán Viktor a kötcsei polgári pikniken hosszabb nyári szünet után tért vissza a politikai nyilvánosság elé.
A Fidesz elnöke kijelölte pártja következő időszakának fő irányait, és bejelentette: a Fidesz elnöksége a jövő héten dönt a nemzeti ellenállás elindításáról.
A Hír TV által közzétett előzetesek szerint az interjú egyik központi témája a Fidesz új politikai stratégiája lesz. Orbán Viktor arról beszélhet, hogyan építené újjá a jobboldalt, miként szervezné meg a Tisza-kormánnyal szembeni ellenállást, és milyen szerepet szán a helyi polgári közösségeknek. A kötcsei beszédének egyik nyilvánosságra hozott részletében a Fidesz elnöke a politikai hangnem megváltozását is világossá tette:
Vége az újkommunistákkal szembeni türelmi időnek. Felvesszük a kesztyűt és harcolunk!”
Bús Balázs politikai fogoly, az önkénytől tartanak az emberek
„Inkább az önkénytől tartanak az emberek. (...) A kormány világossá tette, hogy ez egy agresszív, radikális, új kommunista kormány, nem ismer semmilyen korlátot, tehát ez egy olyan hatalom, amelyik nem ismeri el a saját korlátait, ezt hívják önkénynek, és ez bármire képes, és ezt nagyon sokan ki is nézik belőlük. Szinte korlátlan hatalommal rendelkezőnek látják őket sokan. Én nem így látom, de ez egy másik dolog” – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette: a jobboldalon az igazságtalan, koholt vádaktól tartanak. „Van már politikai fogjunk is, mert Bús Balázs az egy politikai fogoly” – mondta.
Hozzátette: „Még hogyha minisztériumi kuratóriumi tagként valamit el is rontott, ami felől még egyáltalán nem volnék biztos, mert egy rendes embernek ismerem, akkor mit keres a csillagbörtönben a legsúlyosabb köztörvényesek között? Ez politikai döntés. Egy politikai fogolyról beszélünk. Ugyanígy az ÁVH felállítása ennek az új hivatalnak a felállítása, az szintén mellőz minden európai, ismert jogi normát, és az önkénynek egy eszköze. Tehát azért a mieink azt gondolom, hogy joggal félnek az önként. A nemzeti oldalnak a legfontosabb feladata, hogy ki kell állni mindenki mellett, akit méltánytalanul megtámadnak, akivel szemben méltánytalanságot követnek el, és segíteni kell őket. Nyilvánosságot kell nekik adni. Az önként nem szabad engedni leplezetten működni, az önkényt mindig fel kell tárni, és mindent nyilvánossá kell hozni.
A jobboldalnak most az a dolga, hogy a saját szavazóihoz szóljon
„Ma az emberek hatvan százaléka úgy tudja, hogy a dolgok jól állnak, és még sokkal jobban fognak majd állni, jól fognak menni. Ők így tudják. A gazdaságot ténylegesen működtető szereplők már nem így gondolják, de az emberek még igen. És én hiába akarom nekik elmondani, hogy mi a helyzet, ők egy optimizmus buborékban vannak. Egy reménybuborékban vannak. Nekem nincs hitelem náluk, hiszen ők a választáskor elmondták, hogy amit én mondtam nekik, abból nem kérnek. Ők mást választottak, és az ember hosszú ideig kitart a döntése mellett. Még akkor is, ha egy idő után belátja, hogy talán nem pontosan ezt akarta. Ezért én azt tanácsolom a jobboldalnak, hogy ne akarjuk az embereket meggyőzni arról, hogy a dolgok nem mennek jól. Ezekhez az emberekhez ma nem vezet utunk. Hiába beszélek hozzájuk, nincs hitelünk, nem nyitják ki a fülüket. Nekünk az a dolgunk, hogy a saját szavazóinkhoz beszéljünk. Majd eljön a pillanat, amikor az emberek szembesülnek a valósággal, de ne mi legyünk a rossz hírvivői. Hiszen mi nem vagyunk ellendrukkerei se az országnak, se a Tisza szavazóknak” - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a következő félév feladata az, hogy megszólítsák a jobboldali szavazókat és megvitassák a valós helyzetet. Úgy fogalmazott:
„Vitassuk meg velük, amit meg kell vitatni, beszélgessünk velük a helyzetről, őszintén egyenesen beszéljünk erről az új kommunista rendszerről, amit a Tisza itt fölépít, a visszagyarmatosításról, annak az eszközéről, az önkényről, amivel szembefordulnak a nemzeti oldallal, beszéljünk erről és saját magunkat szervezzük újjá, hogy használható politikai szereplői legyünk a magyar közéletnek. Most még nem vagyunk azok, tehát sok munkát el kell végezni.”
„A magyar gazdaságban nem a pénzhiány a baj, hanem hogy nincs gazdaságpolitika”
„A magyar gazdaságban nem a pénzhiány a baj, hanem hogy nincs gazdaságpolitika. Eltelt négy hónap, és a gazdaság áll. Energiaválság van, amire nincsen válasz. Agrárium válságban van, az építőipar megállt” - hangsúlyozott Orbán Viktor.
Hozzátette: „most nem csak arról van szó, hogy hazudtak az embereknek, és azt ígérték, hogy béremelés lesz, meg dupla családi pótlék (...) és kiderül egymás után, hogy ez nem így van, hanem arról is szól, hogy nem tudnak mit kezdeni az egyébként nagyon jelentős hatalommal, ami a kezükben van, és amit jó gazdaságpolitika céljaira kellene felhasználni. Nem tudják, ezért az egész gazdaság szenved. ”
A volt kormányfő kiemelte:
„Én a gazdaság szereplőinek azt mondtam a kampányban, hogy a változás veszélyes, ne változtassatok. A Tisza pedig azt mondta, hogy de, változtatni kell, és akkor mindenkinek jobb lesz a vállalkozóknak is, meg az embereknek is. Meghallgatták, amit én mondtam, meghallgatták, amit a Tisza és a végén a Tisza mellett szavaztak nagyon sokan, 53 százaléknyian. És úgy döntöttek, hogy a változással együtt járó kockázatot inkább vállalják. Most látjuk ezt a kockázatot. És a gazdaságban azt látom, hogy ez most már nem kockázat, ez már baj.”
Az EU-s pénzek ügye része a Tisza-Brüsszel paktumnak
Az Európai Unióból jövő összeg nyolcvan százaléka visszamegy, tehát az nem épül be a magyar gazdaságba - kezdte az uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésre adott válaszát Orbán Viktor. Hozzátette: „EU-s pénzek ügye része a Tisza Brüsszel paktumnak. (...) Ez a paktum arról szól, hogy a Tisza vállalja, hogy fölszámolja, tehát nem legyőzi, hanem felszámolja azokat a magyar belpolitikai erőket, nemzeti szuverenista erőket, ezek volnánk mi, akik szembe mertek fordulni Brüsszellel.”
A közös külpolitika valójában a függetlenség feladása
Nekünk nem kell közös külpolitika, mert nagyon sok esetben az érdekünk más, mint mondjuk a németeké, vagy a franciáké, vagy éppen Brüsszelé
– hangsúlyozta a korábbi miniszterelnök, hozzátéve: „Mi nem akarunk az oroszokkal háborúban lenni. Az az ötlet, hogy az oroszokat nyilvánítsuk egy olyan országgá, amely fenyegetést jelent Magyarországra, miközben egyébként egy együttműködési rendszer, ez kinek az érdeke? A magyaroké nem, az bizonyos. Tehát ezek az utasítások, ezek mind-mind Brüsszelből jönnek. A közös külpolitika az valójában a függetlenség feladása.”
Az orosz diplomaták kiutasításáról is beszélt Orbán Viktor
Arra a kérdésre, hogy honnan jött a parancs az orosz diplomaták kiutasítására, Orbán Viktor egyértelmű választ adott: „Brüsszelből.”
Hozzátette: „Mert honnan jött a parancs, hogy az amerikaiakkal a privilegizált kapcsolatunkat szüntessük meg? Miért kell a kínai beruházásokat Magyarországon jól láthatóan vörös posztóként kezelni? Miért nem veszünk részt a türk országokban kialakított együttműködést, pozíciót megvédő szerződésekben és együttműködésekben? Azért, mert ez nem illik bele a brüsszeli, ők úgy hívják, hogy közös külpolitikába.”
Hát azért észnél kell lenni
– fogalmazott a politikus.
„Egy gyarmatnak nincs önálló külpolitikája”
Egy gyarmatnak nincs önálló külpolitikája - mondta Orbán Viktor, hozzátéve:
Azt a gyarmattartók Brüsszelből megmondják, hogy mi a magyar külpolitika. Ezért föladtuk az Egyesült Államokkal kialakított politikai védőhálónkat, de ez Brüsszelnek nem tetszik.
A Fidesz elnöke úgy fogalmazott:
Feladtuk az oroszokkal a semlegességünket. Az orosz-ukrán háborúban semlegesek voltunk, és oroszokkal energiamegállapodást kötöttünk, feladtuk a kínaiakkal kötött megállapodásainkat és kiváló kapcsolatunkat, hogy és az együttműködést, a privilegizált együttműködést a türk világgal, ahol egyébként energia befektetéseket tudtunk csinálni, meg kereskedelmet tudtunk létrehozni. Az Európai Unió legtöbb országa olyan, hogy kap egy telefont német nyelven, mert most Brüsszelt is a németek tartják kézben, vagy onnan, vagy Berlinből, és csak az a válasza az adott ország miniszterének, hogy javul. Nos, ilyenek lettünk mi is. És ezt nem is tagadják le, sőt erre büszkék.
„Nem leszünk gyarmat!”
Bayer Zsolt felidézte, hogy 14 évvel ezelőtt, amikor az első békemenetet szervezték Bencsik Andrással, azt a mondatot írták ki a molinóra, amelyet Orbán Viktor kötcsei beszédében hangsúlyozott:
Nem leszünk gyarmat!