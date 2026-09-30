Elutasította az ügyészség a feljelentést Orbán Viktor ellen, Fekete-Győr András most újabb lépésre készül

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a Fekete-Győr András által Orbán Viktor ellen tett feljelentést – írja az ATV. A Momentum korábbi politikusa azért fordult a hatóságokhoz, mert szerinte Orbán Viktor a Bayer Show-ban az NVVH munkatársaival kapcsolatban olyan kijelentéseket tett, amelyek felvetik a hivatalos személy elleni erőszak előkészületének és felbujtásának gyanúját.

Nem jött be az ex-politikus terve, elutasították az Orbán Viktor elleni feljelentést (Forrás: Facebook/Fekete-Győr András)

Orbán Viktor kijelentése miatt tett feljelentést

Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor a Hír TV Bayer Show című műsorában az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról beszélt. A volt miniszterelnök azt mondta, hogy ha a Fidesz ismét kormányra kerül,

nyilvánosságra hozzák azoknak a nevét, akik az NVVH-nál vállalnak munkát, és felelősségre vonják azokat, akik részt vesznek a hivatal munkájában.

Fekete-Győr András ezt követően tett feljelentést

hivatalos személy elleni erőszak előkészülete és felbujtás gyanúja miatt.

A beadványt előbb a rendőrség, majd a Központi Nyomozó Főügyészség kezelte, most pedig a Fővárosi Nyomozó Ügyészség döntött róla. Az ügyészség végül elutasította a feljelentést. Fekete-Győr ezt szakmailag megalapozatlannak tartja, és azt kifogásolja, hogy Orbán Viktort az eljárás során nem hallgatták meg.

A politikus szerint az ügyészség azzal intézte el a nyilvánosságra hozatal kérdését, hogy az NVVH munkatársainak adatai közérdekből megismerhetők. Fekete-Győr ezzel szemben úgy véli, hogy a közérdekű adatok megismerése és a munkatársak megfélemlítését célzó nyomon követés nem ugyanaz. Fekete-Győr András közölte, hogy