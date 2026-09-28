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Rendkívüli

Őrizetbe vették Hankó Balázst

Rendkívüli

„Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek”– Orbán Viktor üzent a magyaroknak

Orbán Viktor

„Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek”– Orbán Viktor üzent a magyaroknak

43 perce
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„Újkommunista tempó” – írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke, aki szerint a Tisza-kormány adóemelésekkel, magas üzemanyagárakkal és a magyar gazdaság tönkretételével nehezíti az ország helyzetét. Orbán Viktor a Hankó Balázs körül kialakult hétfői események után egyértelmű üzenetet küldött a nemzeti oldal közösségének.
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Orbán Viktormentelmi jogHankó Balázs

„Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek. Ma ők, holnap te” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint a valóság helyett „filmszínház” zajlik, majd úgy fogalmazott: a Tisza-kormány nem fogja megtörni a nemzeti oldal közösségét.

Így búcsúzott családjától Hankó Balázs, Orbán Viktor szerint az eset a Tisza-kormány önkényének megnyilvánulása (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Így búcsúzott családjától Hankó Balázs, Orbán Viktor szerint az eset a Tisza-kormány önkényének megnyilvánulása (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor kiállt Hankó Balázs mellett

Azt üzenjük minden magyarnak: a tiszás önkényurak a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni, nem hagyjuk!”

 – írta Orbán Viktor.

A volt miniszterelnök bejegyzésében kiemelte: a Tisza-kormány adókat emel, magasak az üzemanyagárak, és tönkreteszik a magyar gazdaságot. 

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztése után a volt miniszter a Fidesz-frakció irodájában várta a hatóságokat, majd este elhagyta az Országházat. Orbán Viktor közben élő videóban számolt be a történtekről, és „politikai megrendelésre” indított „koncepciós pert” emlegetett.

Hankó ezt követően elhagyta a parlament épületét és a NAV Bűnügyi Főigazgatóságára ment.

 

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