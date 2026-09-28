„Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek”– Orbán Viktor üzent a magyaroknak

„Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek. Ma ők, holnap te” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint a valóság helyett „filmszínház” zajlik, majd úgy fogalmazott: a Tisza-kormány nem fogja megtörni a nemzeti oldal közösségét.

Így búcsúzott családjától Hankó Balázs, Orbán Viktor szerint az eset a Tisza-kormány önkényének megnyilvánulása (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor kiállt Hankó Balázs mellett

Azt üzenjük minden magyarnak: a tiszás önkényurak a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni, nem hagyjuk!”

– írta Orbán Viktor.

A volt miniszterelnök bejegyzésében kiemelte: a Tisza-kormány adókat emel, magasak az üzemanyagárak, és tönkreteszik a magyar gazdaságot.

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztése után a volt miniszter a Fidesz-frakció irodájában várta a hatóságokat, majd este elhagyta az Országházat. Orbán Viktor közben élő videóban számolt be a történtekről, és „politikai megrendelésre” indított „koncepciós pert” emlegetett.

Hankó ezt követően elhagyta a parlament épületét és a NAV Bűnügyi Főigazgatóságára ment.