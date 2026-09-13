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Orbán Viktor: Az önkénnyel szemben harcolni kell

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Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az önkénnyel szemben harcolni kell

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A Fidesz elnöke szerint a Magyar Péter vezette kormány önkényuralmi rendszert épít, amelynek egyik intézménye a népnyelvben „új ÁVH-ként” emlegetett Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Orbán Viktor a Bayer Showban adott exkluzív interjúban azt mondta, a jobboldal nyilvánosságra hozza a szervezet munkatársainak nevét, a jogállam helyreállítása után pedig pénzügyi és jogi felelősségre vonás várhat rájuk.
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A HírTV által rövid videós előzetest közölt a Bayer Showból, ahol Orbán Viktor exkluzív interjút adott. A Fidesz elnöke többek között arról beszélt, hogy szerinte a Tisza-kormány által létrehozott Vagyonvisszaszerzési Hivatal az önkényuralom egyik eszköze. A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, egy ilyen rendszerrel nem szabad kesztyűs kézzel bánni, az intézmény működésében részt vevőknek pedig számolniuk kell a későbbi felelősségre vonással.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a Magyar Péter vezette kormány önkényuralmi rendszert épít (Forrás: Hírtv.hu)

Orbán Viktor: A jobboldal helyreállítja a jogállamot

Orbán Viktor szerint az intézmény létrehozásáért politikai értelemben azok felelnek, akik megszavazták az erről szóló törvényt, a hivatalban munkát vállalók azonban személyes felelősséget is viselhetnek a döntéseikért.

Az önkénnyel egyértelműen szembe kell fordulni”

 – jelentette ki a Fidesz elnöke.

Hangsúlyozta, hogy a Vagyonvisszaszerzési Hivatalban dolgozóknak előre, higgadtan és egyértelműen meg kell mondani: amikor a jobboldal helyreállítja a jogállamot, nem kerülhetik el a pénzügyi és jog jogi felelősségre vonást.

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Orbán Viktor azt is közölte, hogy a Fidesz nyomon követi a hivatalban munkát vállaló embereket, és nyilvánosságra hozza a nevüket. Bemutatják majd, kik ők, milyen háttérrel rendelkeznek, milyen döntéseket hoztak, mely eljárásokban vettek részt, és volt-e szerepük olyan folyamatokban, amelyeket a jobboldal jogállamiságon kívülinek tekint.

Az önkényt nem szabad eltűrni. Az önkénnyel szemben harcolni kell”

 – szögezte le Orbán Viktor, aki egy rövid, kulisszák mögött készült videót is közzétett Facebook-oldalán, melyen a felvételek előtti pillanatok láthatóak.

A politikussal készült teljes beszélgetést vasárnap este 21 óra után sugározza a Hír TV a Bayer show-ban. Az interjú később a csatorna weboldalán és YouTube-csatornáján is elérhető lesz.

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