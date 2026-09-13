Orbán Viktor: Az önkénnyel szemben harcolni kell

A HírTV által rövid videós előzetest közölt a Bayer Showból, ahol Orbán Viktor exkluzív interjút adott. A Fidesz elnöke többek között arról beszélt, hogy szerinte a Tisza-kormány által létrehozott Vagyonvisszaszerzési Hivatal az önkényuralom egyik eszköze. A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, egy ilyen rendszerrel nem szabad kesztyűs kézzel bánni, az intézmény működésében részt vevőknek pedig számolniuk kell a későbbi felelősségre vonással.

Orbán Viktor szerint a Magyar Péter vezette kormány önkényuralmi rendszert épít (Forrás: Hírtv.hu)

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Orbán Viktor szerint az intézmény létrehozásáért politikai értelemben azok felelnek, akik megszavazták az erről szóló törvényt, a hivatalban munkát vállalók azonban személyes felelősséget is viselhetnek a döntéseikért.

Az önkénnyel egyértelműen szembe kell fordulni”

– jelentette ki a Fidesz elnöke.