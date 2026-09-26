Orbán Viktor ismét országjárásba kezdett

A Magyar Nemzet nemrég arról értesült, hogy a Fidesz elnöke ismét nyakába veszi az országot. Orbán Viktor az országjárás során a megyei választmányok tagjaival találkozik majd, az értesülést pedig Havasi Bertalan is megerősítette.

Orbán Viktor találkozik a megyei választmányokkal és áttekintik a politikai helyzetet

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a találkozók témája jóval szélesebb annál, mint hogy pusztán a párt szervezeti működésével kapcsolatos technikai kérdéseket vitassák meg, és természetesen a politikai helyzetre és a közösség összetartására is kitér majd Orbán a látogatások során.

Havasi egyúttal azt is jelezte, hogy ezek a beszélgetések nyitottak lesznek abban az értelemben, hogy a választmányi tagok feltehetik majd kérdéseiket a Fidesz elnökének.

Azt ugyanakkor a párt kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy a mostani országjárás nem kapcsolódik Lázár János nyár végén tett útjához. Az események azonban nem nyilvános lakossági fórumok lesznek, így a választmányi tagokon kívül mások nem vesznek majd részt rajta. A programnak egyelőre nincs időbeli limitje Havasi szerint, miután ez attól is függ, hogy a választmányok mikor ülnek össze.

Az országjárásból eddig két megye volt érintett, azonban hamarosan a többi tizenhét is sorra kerül majd.

Lázár János egyébként korábban azt a feladatot kapta, hogy mérje fel a párt szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotát. A jelentés szeptember elején került a Fidesz elnöksége elé. A mostani találkozók tehát feltehetően túlmutatnak azokon, amelyeket korábban Lázár János tett.