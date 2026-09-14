Orbán Viktor szerint egyszerű a megoldás az üzemanyagárakra

– Az elmúlt 5 hónapnak az is tapasztalata, hogy nincs jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök. Ez korábban nem így volt Magyarországon: általában számított, hogy mit mond egy miniszterelnök – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A Fidesz elnöke újságírói kérdésre arról beszélt Kötcsén, mennybe kerülne ma az üzemanyagár Magyarországon, ha még mindig ő lenne a kormányfő.

Orbán Viktor újságírói kérdésre arról beszélt Kötcsén, mennybe kerülne ma az üzemanyagár Magyarországon, ha még mindig ő lenne a kormányfő (Forrás: Facebook)

Mint mondta, a miniszterelnöki szónak már nincs súlya, „mert most nem kormányzás van, hanem Facebook-kormányzás és minden színház”. Emlékeztetett, az ő kormánya védett árat vezetett be, amely meghatározta a benzin és a gázolaj árát is. Ezt a Fidesz-KDNP kormánya végig fenntudta tartani és finanszírozni is.

– A mostani kormány ezt fölszámolta, ezért vannak egekben az árak. A pénz, ami egy védett árrendszer működtetéséhez kell, mert az pénzbe kerül, az ott van a költségvetésben, éppen most módosították a költségvetést, és 500 milliárdot tettek erre pénznek. Tehát van pénz, ezt a pénzt oda kell adni a fuvarozóknak, oda kell adni a gazdáknak, és oda kell adni az autósoknak – hangsúlyozta.