Orbán Viktor kijelölte a nemzeti oldal előtt álló feladatokat Kötcsén

Orbán Viktor a szombati kötcsei polgári pikniken a jobboldal újjászervezéséről, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is beszélt – számolt be az ATV. Forrásaik szerint a volt miniszterelnök kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.

Nagy érdeklődés kísérte idén is Orbán Viktor kötcsei beszédét (Fotó: Origo)

Hazugságok döntötték el a választást

A kiszivárgott részletek alapján Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a Tisza Párt „hazugsággal nyerte meg a választást”. Négy olyan témát emelt ki, amelyek szerinte meghatározó szerepet játszottak a kampányban:

a gödi akkumulátorgyár állítólagos szennyezése,

a „Zsolti bácsi-ügy”,

a Fideszt és kormányát érintő korrupciós vádak,

a Tisza gazdasági ígéretei.

A Fidesz elnöke a Tisza politikáját Magyarország szuverenitására leselkedő veszélyként mutatta be. Meglátása szerint

Magyar Péter kormányának célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból,

amelyben Brüsszel tölti be a gyarmattartó szerepét.

Ennek eszközei között a Soros-hálózatot, a titkosszolgálatokat, a brüsszeli forrásokat és a multinacionális vállalatokat nevezte meg. Orbán Viktor szerint a Tisza és Brüsszel között olyan megállapodás született, amely a nemzeti erők „letakarítására” irányul. A pártelnök ezzel a politikával állította szembe a Fidesz korábbi „nem leszünk gyarmat” üzenetét.