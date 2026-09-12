Orbán Viktor kijelölte a nemzeti oldal előtt álló feladatokat Kötcsén

Orbán Viktor a szombati kötcsei polgári pikniken a jobboldal újjászervezéséről, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is beszélt – számolt be az ATV. Forrásaik szerint a volt miniszterelnök kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.
Hazugságok döntötték el a választást
A kiszivárgott részletek alapján Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a Tisza Párt „hazugsággal nyerte meg a választást”. Négy olyan témát emelt ki, amelyek szerinte meghatározó szerepet játszottak a kampányban:
- a gödi akkumulátorgyár állítólagos szennyezése,
- a „Zsolti bácsi-ügy”,
- a Fideszt és kormányát érintő korrupciós vádak,
- a Tisza gazdasági ígéretei.
A Fidesz elnöke a Tisza politikáját Magyarország szuverenitására leselkedő veszélyként mutatta be. Meglátása szerint
Magyar Péter kormányának célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból,
amelyben Brüsszel tölti be a gyarmattartó szerepét.
Ennek eszközei között a Soros-hálózatot, a titkosszolgálatokat, a brüsszeli forrásokat és a multinacionális vállalatokat nevezte meg. Orbán Viktor szerint a Tisza és Brüsszel között olyan megállapodás született, amely a nemzeti erők „letakarítására” irányul. A pártelnök ezzel a politikával állította szembe a Fidesz korábbi „nem leszünk gyarmat” üzenetét.
A politikai hatalom után a gazdaság jön
Orbán Viktor a kiszivárgott összefoglaló alapján arra figyelmeztetett, hogy a politikai hatalom megszerzése után a magyar gazdaság következhet. Mint fogalmazott:
A politikát már elfoglalták, most a gazdaság jön.
A volt miniszterelnök ezt azzal támasztotta alá, hogy már megkezdődött Magyarország gazdasági kiszolgáltatása, a pénz kifelé áramlik az országból, és a kormány politikája gazdasági gyarmatosításhoz vezethet. A jelenlegi politikai berendezkedést „újkommunista digitális tanácsköztársaságnak” nevezte, ugyanakkor úgy vélte, hogy a Tisza hatalma nem lesz tartós.
Aki hozta, az is viszi. A nép hozta, ő is sodorja el
– mondta Orbán Viktor az ATV-hez eljutott információk szerint. A pártelnök a kormányváltás óta eltelt első száz napot is értékelte. Úgy fogalmazott, hogy a jobboldal eddig türelmet mutatott, most azonban elérkezett a politikai küzdelem ideje.
Orbán Viktor kijelölte a feladatokat
Orbán Viktor feladatokat jelölt ki a nemzeti oldal számára:
- fel kell tárni az általa „újkommunistának” nevezett rendszer működését,
- le kell leplezni a Tisza hazugságait,
- világos politikai alternatívát kell kínálni,
- közös nyelvet és közös ügyeket kell teremteni,
- egységes nemzeti tábort kell szervezni.
– Eltelt száz nap. Eddig türelmet mutattunk. Nekünk harcolni kell – jelentette ki a volt miniszterelnök, aki szerint a jobboldalnak készen kell állnia, hogy ismét kormányzati felelősséget vállaljon.