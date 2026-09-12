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Orbán Viktor

Orbán Viktor kijelölte a nemzeti oldal előtt álló feladatokat Kötcsén

41 perce
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Az ATV információi szerint a Fidesz elnöke a szombati kötcsei polgári pikniken a jobboldal újjászervezéséről, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is beszélt. Orbán Viktor szerint a politikai küldetés nem változott: szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.
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Orbán ViktorTisza Pártnemzeti oldalKötcsehazugságbeszédkötcsei polgári piknik

Orbán Viktor a szombati kötcsei polgári pikniken a jobboldal újjászervezéséről, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is beszélt – számolt be az ATV. Forrásaik szerint a volt miniszterelnök kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.

Nagy érdeklődés kísérte idén is Orbán Viktor kötcsei beszédét
Nagy érdeklődés kísérte idén is Orbán Viktor kötcsei beszédét (Fotó: Origo)

Hazugságok döntötték el a választást

A kiszivárgott részletek alapján Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a Tisza Párt „hazugsággal nyerte meg a választást”. Négy olyan témát emelt ki, amelyek szerinte meghatározó szerepet játszottak a kampányban:

  • a gödi akkumulátorgyár állítólagos szennyezése,
  • a „Zsolti bácsi-ügy”,
  • a Fideszt és kormányát érintő korrupciós vádak,
  • a Tisza gazdasági ígéretei.

A Fidesz elnöke a Tisza politikáját Magyarország szuverenitására leselkedő veszélyként mutatta be. Meglátása szerint

Magyar Péter kormányának célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból,

amelyben Brüsszel tölti be a gyarmattartó szerepét.

Ennek eszközei között a Soros-hálózatot, a titkosszolgálatokat, a brüsszeli forrásokat és a multinacionális vállalatokat nevezte meg. Orbán Viktor szerint a Tisza és Brüsszel között olyan megállapodás született, amely a nemzeti erők „letakarítására” irányul. A pártelnök ezzel a politikával állította szembe a Fidesz korábbi „nem leszünk gyarmat” üzenetét.

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A politikai hatalom után a gazdaság jön

Orbán Viktor a kiszivárgott összefoglaló alapján arra figyelmeztetett, hogy a politikai hatalom megszerzése után a magyar gazdaság következhet. Mint fogalmazott:

A politikát már elfoglalták, most a gazdaság jön.

A volt miniszterelnök ezt azzal támasztotta alá, hogy már megkezdődött Magyarország gazdasági kiszolgáltatása, a pénz kifelé áramlik az országból, és a kormány politikája gazdasági gyarmatosításhoz vezethet. A jelenlegi politikai berendezkedést „újkommunista digitális tanácsköztársaságnak” nevezte, ugyanakkor úgy vélte, hogy a Tisza hatalma nem lesz tartós.

Aki hozta, az is viszi. A nép hozta, ő is sodorja el

– mondta Orbán Viktor az ATV-hez eljutott információk szerint. A pártelnök a kormányváltás óta eltelt első száz napot is értékelte. Úgy fogalmazott, hogy a jobboldal eddig türelmet mutatott, most azonban elérkezett a politikai küzdelem ideje.

Orbán Viktor kijelölte a feladatokat

Orbán Viktor feladatokat jelölt ki a nemzeti oldal számára:

  • fel kell tárni az általa „újkommunistának” nevezett rendszer működését,
  • le kell leplezni a Tisza hazugságait,
  • világos politikai alternatívát kell kínálni,
  • közös nyelvet és közös ügyeket kell teremteni,
  • egységes nemzeti tábort kell szervezni.

– Eltelt száz nap. Eddig türelmet mutattunk. Nekünk harcolni kell – jelentette ki a volt miniszterelnök, aki szerint a jobboldalnak készen kell állnia, hogy ismét kormányzati felelősséget vállaljon.

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