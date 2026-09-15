Horn Gábor szerint Orbán Viktorral már nem lehet újraépíteni a Fideszt

Múlt hétvégén tartották meg a 25. Kötcsei pikniket, más néven kötcsei találkozót. A rendezvény azért is volt különleges, mert 16 év után most tartották először ellenzékben, a főszónok pedig ezúttal is Orbán Viktor volt, akiknek nagy várakozás előzte meg beszédét. A Fidesz elnöke nagyjából egyórás zártkörű beszédet tartott, amelyből több részlet is kiszivárgott. Ezek szerint többek között szó volt a jobboldal újjászervezéséről, a választási kampányról, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is. Külön kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.

Múlt hétvégén tartották meg a 25. Kötcsei pikniket, ahol a a főszónok ezúttal is Orbán Viktor volt (Forrás: Faceook)

A jobboldali sajtó egyöntetűen iránymutatásként értelmezte a beszédet, a nemzeti érzelmű szavazóba lelket öntött, a baloldalon azonban sokkal árnyaltabban értékelték az egykori miniszterelnök szavait. Megkerestük Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, aki a beszéd részleteit meghallgatva úgy értékelt: Orbán Viktor nem tudja vagy nem akarja megérteni, hogy valójában mi történt vele, és miért bukott meg a kormány az egész rendszerével együtt.

Egy új elem Orbán Viktor kötcsei beszédében

A politológus külön kiemelte a pártelnök beszédének azon részét, amelyben a jelenlegi politikai berendezkedést „újkommunista digitális tanácsköztársaságnak” nevezte. – A „lipsizést”felváltotta a „komcsizás”. Ez meglehetősen sajátos értelmezése egy olyan miniszterelnöktől, akinek a legfőbb szövetségese a kínai kommunista párt, illetve a háborús agresszor, Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mindenesetre ez új elem, miközben sajnos nem új a polgárháborús hangulat szítása megmaradt –vélekedett.

Emlékezetes momentuma volt Orbán Viktor beszédének, miszerint a meghirdetett harcban saját magára hadvezérként tekint, ő lesz a támadó, Bóka János frakcióvezetőnek pedig a védekezési feladatokat szánja, ami a képviselő habitusához jobban is passzol. Ez alapján Horn Gábor szerint egyfajta szereposztás rajzolódik ki: „ ő a kemény ember, a frakcióvezetők pedig a jó rendőr szerepét töltik be.”

Amit most Orbán Viktorból látok kijönni, az egyrészt a „minél rosszabb, annál jobb” gondolata: akkor jön el a mi időnk, ha rossz lesz. Ez egy 16 éves kormányzás után meglehetősen érdekes álláspont

– vélekedett.