Horn Gábor szerint Orbán Viktorral már nem lehet újraépíteni a Fideszt

Múlt hétvégén tartották meg a 25. Kötcsei pikniket, más néven kötcsei találkozót. A rendezvény azért is volt különleges, mert 16 év után most tartották először ellenzékben, a főszónok pedig ezúttal is Orbán Viktor volt, akiknek nagy várakozás előzte meg beszédét. A Fidesz elnöke nagyjából egyórás zártkörű beszédet tartott, amelyből több részlet is kiszivárgott. Ezek szerint többek között szó volt a jobboldal újjászervezéséről, a választási kampányról, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is. Külön kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia.
A jobboldali sajtó egyöntetűen iránymutatásként értelmezte a beszédet, a nemzeti érzelmű szavazóba lelket öntött, a baloldalon azonban sokkal árnyaltabban értékelték az egykori miniszterelnök szavait. Megkerestük Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, aki a beszéd részleteit meghallgatva úgy értékelt: Orbán Viktor nem tudja vagy nem akarja megérteni, hogy valójában mi történt vele, és miért bukott meg a kormány az egész rendszerével együtt.
Egy új elem Orbán Viktor kötcsei beszédében
A politológus külön kiemelte a pártelnök beszédének azon részét, amelyben a jelenlegi politikai berendezkedést „újkommunista digitális tanácsköztársaságnak” nevezte. – A „lipsizést”felváltotta a „komcsizás”. Ez meglehetősen sajátos értelmezése egy olyan miniszterelnöktől, akinek a legfőbb szövetségese a kínai kommunista párt, illetve a háborús agresszor, Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mindenesetre ez új elem, miközben sajnos nem új a polgárháborús hangulat szítása megmaradt –vélekedett.
Emlékezetes momentuma volt Orbán Viktor beszédének, miszerint a meghirdetett harcban saját magára hadvezérként tekint, ő lesz a támadó, Bóka János frakcióvezetőnek pedig a védekezési feladatokat szánja, ami a képviselő habitusához jobban is passzol. Ez alapján Horn Gábor szerint egyfajta szereposztás rajzolódik ki: „ ő a kemény ember, a frakcióvezetők pedig a jó rendőr szerepét töltik be.”
Amit most Orbán Viktorból látok kijönni, az egyrészt a „minél rosszabb, annál jobb” gondolata: akkor jön el a mi időnk, ha rossz lesz. Ez egy 16 éves kormányzás után meglehetősen érdekes álláspont
– vélekedett.
Az elemző úgy fogalmazott, nem látszik, hogy Orbán Viktor a nyári szabadsága alatt kitalálta volna, mi lehet a Fidesz számára a kivezető út. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, a vasárnap esti Bayer show-ban volt egy érdekes elem, amikor arról beszélt, hogy neki most nem dolga visszahozni azokat, akik elmentek a Fidesztől, hanem meg kell tartani azokat, akik még megmaradtak.
Szerinte ez egy józan gondolat: egy ilyen nagy vereség után, ha valamit tehet egy párt, az az, hogy megpróbálja megtartani a megmaradt szavazóit.
Mindezzel együtt azonban Horn Gábor azon a véleményen van, hogy Orbán Viktorral ez már nem fog menni: a még megmaradt jobboldali, fideszes bázist szerinte vele már nem lehet hosszú távon összetartani. – Az Orbán-rendszer kapcsán minden nehézség, probléma és baj felhalmozódott: a korrupciós ügyektől kezdve a majdnem négy éve egyre nehezebb gazdasági helyzeten és az elszabaduló infláción át a működésképtelen közoktatási és egészségügyi rendszerig – sorolta, majd úgy összegzett: „ha a Fidesz egyáltalán komolyan gondolja, hogy akar még szereplője lenni a magyar politikai életnek, akkor új vezetőt kell találnia”.
A jobboldalon másképp látták
A kötcsei pikniken jelen volt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője, akit lapunk korábban megkeresett, hogy értékelje az idei találkozót, és Orbán Viktor beszédének nyilvános szemelvényeit. Elmondása szerint a tavalyi rendezvényhez képest a jelenlévők felszabadultabbak voltak, érezhető volt hogy már vége a választási kampánynak, a vereség miatt pedig „nem volt temetői hangulat”, Orbán Viktor is energikus szereplőként jelent meg. – A vendégekben és magában Orbán Viktorban is azt éreztem, hogy van egy erős tettvágy. Mindenki szeretné látni, hogy merre tovább, és hogyan tud elindulni az, ami megmaradt a Fideszből – idézte fel.
Szerinte ebben Orbán Viktor beszéde iránymutató volt, és beigazolódtak azon sejtései, amelyekről az Origónak is beszélt: már nem csak a múlt hibái voltak előhozva, hanem az is, hogy miképp kell gondolkodni és cselekedni ahhoz, hogy a politikai vereség után ismét siker következhessen.
A helyszínen volt Deák Dániel politikai elemző is, aki úgy véli, Orbán Viktor beszédében a jobboldal előtt álló feladatot világosan kijelölte: bemutatni az új rendszer működését, leleplezni annak hazugságait, megszervezni az ellenállást és felépíteni azt az alternatívát, amely ismét kormányra kerülhet. „A cél: »Közös nyelv, közös ügyek, egységes nemzeti tábor!«. Az én helyszíni benyomásom is ez: a nehéz időszak véget ért. Megkezdődött az ellenzéki építkezés!” – írta.