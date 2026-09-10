Orbán Viktor visszatér, tévéinterjút ad vasárnap a kötcsei találkozó után

A hagyományos kötcsei polgári pikniket követően vasárnap este 21 óra 5 perctől exkluzív interjút ad Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer show című műsorában.

Orbán Viktor lesz a Bayer show vendége (Forrás: Hír TV)

Miről beszélhet Orbán Viktor?

Szombaton lesz a kötcsei piknik, amelyen Deák Dániel elemző szerint a volt miniszterelnök már a Fidesz és a magyar jobboldal következő időszakáról beszél majd. A szakértő közösségi oldalán kiemelte:

Kötcse ebből a szempontból különösen fontos helyszín: hosszú évek óta itt jelöli ki Orbán Viktor a jobboldal előtt álló időszak politikai és stratégiai irányait.

Deák Dániel úgy véli, az idei kötcsei beszéd jelentősége messze túlmutat egy hagyományos politikai évadnyitón, ennek részleteiről beszélhet nyilvánosan a vasárnapi interjúban is.