Orbán Viktor visszatér, tévéinterjút ad vasárnap a kötcsei találkozó után

Vasárnap este exkluzív interjút ad a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer show című műsorában. Deák Dániel szerint Orbán Viktor idei kötcsei beszédének jelentősége messze túlmutat egy hagyományos politikai évadnyitón.
A hagyományos kötcsei polgári pikniket követően vasárnap este 21 óra 5 perctől exkluzív interjút ad Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer show című műsorában.
Miről beszélhet Orbán Viktor?
Szombaton lesz a kötcsei piknik, amelyen Deák Dániel elemző szerint a volt miniszterelnök már a Fidesz és a magyar jobboldal következő időszakáról beszél majd. A szakértő közösségi oldalán kiemelte:
Kötcse ebből a szempontból különösen fontos helyszín: hosszú évek óta itt jelöli ki Orbán Viktor a jobboldal előtt álló időszak politikai és stratégiai irányait.
Deák Dániel úgy véli, az idei kötcsei beszéd jelentősége messze túlmutat egy hagyományos politikai évadnyitón, ennek részleteiről beszélhet nyilvánosan a vasárnapi interjúban is.
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