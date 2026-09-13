Orbán Viktor videón mutatta meg a kötcsei piknik legfontosabb pillanatait

Orbán Viktor a 25. kötcsei piknik után videó-összeállítással jelentkezett közösségi oldalán. A zárt körű rendezvényen a Fidesz 16 év kormányzás után először gyűlt össze Kötcsén ellenzékben.

Így érkezett meg Orbán Viktor a jubileumi kötcsei piknikre (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor és a jobboldal találkozója Kötcsén

A kötcsei pikniket 2004 óta rendezik meg, és a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb éves találkozója. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett eseményen politikusok, közéleti szereplők és a jobboldali közösség meghatározó tagjai találkoznak, a rendezvény zárásaként pedig hagyományosan Orbán Viktor mond beszédet.

Az idei, jubileumi találkozót már az új politikai helyzet határozta meg. A Fidesz a 2026-os választást elveszítette, így a kötcsei piknik most először nem egy kormányzó párt stratégiai eligazítása volt, hanem az ellenzékbe került jobboldal számára jelentett fontos találkozási pont. A rendezvény jelmondata is a jövőre utalt:

Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.”

A szervezők szerint nem a múlt felidézése, hanem a jelen és a jövő kihívásai, valamint a „hogyan tovább?” kérdése került előtérbe. Orbán Viktor már a helyszínre érkezésekor világossá tette, hogy a Fidesz nem kíván eltűnni a politikai térből. A pártelnök szerint a jobboldalnak készen kell állnia arra, hogy ismét szükség legyen rá, és a következő napokban a Fidesz elnöksége is áttekinti, milyen erőforrásokra támaszkodhat a nemzeti ellenállásban.

A zárt ajtók mögött elhangzott beszéd legfontosabb üzenete pedig az volt, hogy Orbán Viktor szerint lejárt a Tisza-kormánnyal szembeni türelmi idő. A később közzétett videóban úgy fogalmazott:

Vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak. Föl kell venni a kesztyűt, és harcolni kell.”

A kötcsei találkozó ezzel új korszakot is jelezhet a Fidesz életében. A pártelnök szerint a jobboldalnak nem a vereségen kell tovább rágódnia, hanem fel kell készülnie arra, hogy újra politikai erőt tudjon felmutatni.

A jubileumi piknik után Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóval is ezt az üzenetet erősítette meg: a nyári szünetnek vége, a jobboldal előtt pedig új feladatok állnak.