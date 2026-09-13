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Orbán Viktor

Orbán Viktor Kötcsén üzente meg: „Voltunk, vagyunk, leszünk”

59 perce
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A Fidesz elnöke a szombati kötcsei érkezéséről osztott meg videót a köz a közösségi oldalán. Orbán Viktor újságírói kérdésekre válaszolt, támogatóival fotózkodott, majd vastaps közepette vonult be, hogy megtartsa beszédét.
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Orbán Viktortömegkötcsei piknikKötcseújságírói kérdésvideóvastaps

Orbán Viktort Kötcsén újságírók és támogatók várták. Az egyik portál munkatársának felvetésére, miszerint néhány hónapra eltűnt a nyilvánosság elől, a Fidesz elnöke röviden válaszolt: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor megérkezett Kötcsére, tömeg várta a helyszínen (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Senki sem tökéletes.”

Orbán Viktor: Ránk lehet számítani

A Facebookon közzétett felvételen Orbán Viktor idősekkel és fiatalokkal, valamint együtt érkező csoportokkal is mosolyogva fotózkodott. A videó ezt követően azt is megmutatja, amint a Fidesz elnöke vastaps közepette bevonul a rendezvényre, hogy megtartsa beszédét, később pedig az asztalnál ülő vendégekkel beszélgetett.

Orbán Viktor videón mutatta meg a kötcsei piknik legfontosabb pillanatait

Orbán Viktor a videóban világossá tette, hogy a Fidesz készen áll a folytatásra.

A mi dolgunk az, hogy mi készen álljunk. Ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani”

 – fogalmazott. A Fidesz elnöke rövid, határozott üzenetben összegezte a párt helyzetét és jövőjét:

Voltunk, vagyunk, leszünk. Ránk lehet számítani!”

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