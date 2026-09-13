Orbán Viktor Kötcsén üzente meg: „Voltunk, vagyunk, leszünk”

Orbán Viktort Kötcsén újságírók és támogatók várták. Az egyik portál munkatársának felvetésére, miszerint néhány hónapra eltűnt a nyilvánosság elől, a Fidesz elnöke röviden válaszolt:
Senki sem tökéletes.”
Orbán Viktor: Ránk lehet számítani
A Facebookon közzétett felvételen Orbán Viktor idősekkel és fiatalokkal, valamint együtt érkező csoportokkal is mosolyogva fotózkodott. A videó ezt követően azt is megmutatja, amint a Fidesz elnöke vastaps közepette bevonul a rendezvényre, hogy megtartsa beszédét, később pedig az asztalnál ülő vendégekkel beszélgetett.
Orbán Viktor a videóban világossá tette, hogy a Fidesz készen áll a folytatásra.
A mi dolgunk az, hogy mi készen álljunk. Ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani”
– fogalmazott. A Fidesz elnöke rövid, határozott üzenetben összegezte a párt helyzetét és jövőjét:
Voltunk, vagyunk, leszünk. Ránk lehet számítani!”