Orbán Viktor Kötcsén üzente meg: „Voltunk, vagyunk, leszünk”

Orbán Viktort Kötcsén újságírók és támogatók várták. Az egyik portál munkatársának felvetésére, miszerint néhány hónapra eltűnt a nyilvánosság elől, a Fidesz elnöke röviden válaszolt:

Orbán Viktor megérkezett Kötcsére, tömeg várta a helyszínen (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Senki sem tökéletes.”

Orbán Viktor: Ránk lehet számítani

A Facebookon közzétett felvételen Orbán Viktor idősekkel és fiatalokkal, valamint együtt érkező csoportokkal is mosolyogva fotózkodott. A videó ezt követően azt is megmutatja, amint a Fidesz elnöke vastaps közepette bevonul a rendezvényre, hogy megtartsa beszédét, később pedig az asztalnál ülő vendégekkel beszélgetett.