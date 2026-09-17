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Orbán Viktor

Orbán Viktor elegánsan válaszolt Lannert Judit gúnyos megjegyzésére

1 órája
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Lannert Judit gúnyosan beszélt arról, hogy a magyar férfiak elsírják magukat, ha a labdarúgó-válogatott nem jut ki a világbajnokságra. Orbán Viktor rövid, de annál határozottabb üzenetben válaszolt a miniszternek.
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Orbán Viktorlannert juditmagyar válogatottlabdarugó világbajnokságüzenetgúnyolódás

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében reagált Lannert Judit kijelentésére. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor elegáns választ adott Lannert Judit gúnyolódására (Forrás: Facebook/Lannert Judit)

Tisztelt miniszter asszony! Nem érteni kell, hanem érezni. Hajrá, magyarok!” 

írta a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor: „Először romeltakarítás van, csak ezután lehet terveket csinálni a jövőre”

Orbán Viktor szerint ezt nem érteni, hanem érezni kell

Az oktatási és gyermekügyi miniszter egy videófelvételen arról beszélt, hogy nem érti a magyar válogatott sikertelensége miatt érzett csalódottságot.

Elsírják magukat a férfiak azon, hogy nem jut be a magyar válogatott… hova, milyen… világbajnokságra. Köszönjük szépen! Szerintem csak ennyit kell elmondani a mai Magyarországról, és szerintem már nagyon sokat tudunk róla”

 – fogalmazott Lannert Judit.

Orbán Viktor: „Először romeltakarítás van, csak ezután lehet terveket csinálni a jövőre”

Orbán Viktor válasza arra világított rá: a nemzeti válogatott támogatása nem pusztán a sportról szól. A magyar csapat mérkőzései közös élményt, összetartozást, reményt és csalódást jelentenek emberek millióinak – ezt pedig valóban nehéz megérteni annak, aki soha nem érezte.

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