Orbán Viktor elegánsan válaszolt Lannert Judit gúnyos megjegyzésére

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében reagált Lannert Judit kijelentésére.
Tisztelt miniszter asszony! Nem érteni kell, hanem érezni. Hajrá, magyarok!”
– írta a Fidesz elnöke.
Orbán Viktor szerint ezt nem érteni, hanem érezni kell
Az oktatási és gyermekügyi miniszter egy videófelvételen arról beszélt, hogy nem érti a magyar válogatott sikertelensége miatt érzett csalódottságot.
Elsírják magukat a férfiak azon, hogy nem jut be a magyar válogatott… hova, milyen… világbajnokságra. Köszönjük szépen! Szerintem csak ennyit kell elmondani a mai Magyarországról, és szerintem már nagyon sokat tudunk róla”
– fogalmazott Lannert Judit.
Orbán Viktor válasza arra világított rá: a nemzeti válogatott támogatása nem pusztán a sportról szól. A magyar csapat mérkőzései közös élményt, összetartozást, reményt és csalódást jelentenek emberek millióinak – ezt pedig valóban nehéz megérteni annak, aki soha nem érezte.