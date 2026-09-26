Lesifotó készült Orbán Viktorról, nem akárhol bukkant fel

Orbán Viktor péntek este a Puskás Arénában követte a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzést. A Népszava egyik olvasója fotót is készített a volt miniszterelnökről, aki a stadion páholyából nézte a találkozót – tudatta az ATV.hu. A kép készítőjének beszámolója szerint nem ő volt az egyetlen ismert közéleti szereplő a helyszínen: Gulyás Gergely, Kocsis Máté és Pintér Sándor, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséget vezető Csányi Sándor is ott volt.

Orbán Viktor a páholyból figyelte a válogatott küzdelmét

A magyar válogatott több lehetőséget is kialakított a találkozó első félidejében, és a kihagyott lehetőségek végül megbosszulták magukat:

a találkozó végül 1–0-s ukrán győzelemmel zárult.

Marco Rossi a mérkőzés után a rossz helyzetkihasználást, a szerencse hiányát és a keret mélységével kapcsolatos problémákat emelte ki. A szövetségi kapitány szerint nehéz pótolni az olyan kulcsjátékosokat, mint a sérült Sallai Roland és Varga Barnabás. Pozitívumként értékelte ugyanakkor, hogy a magyar csapat megpróbálta irányítani a játékot, különösen a második félidőben.

Az ukrán válogatott megbízott szövetségi kapitánya, Andrea Maldera a lefújás után arról beszélt, hogy büszke és meghatott játékosai teljesítménye miatt. Kiemelte azt is, hogy csapata olyan körülmények között aratott győzelmet, hogy Ukrajnában továbbra is háború zajlik.