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Orbán Viktor

Lesifotó készült Orbán Viktorról, nem akárhol bukkant fel

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A volt miniszterelnök is a helyszínen nézte végig a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzését a Puskás Arénában. Orbán Viktort a páholyban fotózták le, ahol több ismert közéleti szereplő és sportvezető társaságában szurkolt a magyar csapatnak.
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Orbán Viktorlesifotómagyar válogatottfutballmérkőzésPuskás arénaukrán válogatottMarco RossiGulyás GergelyNemzetek LigájaPintér Sándor

Orbán Viktor péntek este a Puskás Arénában követte a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzést. A Népszava egyik olvasója fotót is készített a volt miniszterelnökről, aki a stadion páholyából nézte a találkozót – tudatta az ATV.hu. A kép készítőjének beszámolója szerint nem ő volt az egyetlen ismert közéleti szereplő a helyszínen: Gulyás Gergely, Kocsis Máté és Pintér Sándor, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséget vezető Csányi Sándor is ott volt.

Orbán Viktor a páholyból figyelte a válogatott küzdelmét

A magyar válogatott több lehetőséget is kialakított a találkozó első félidejében, és a kihagyott lehetőségek végül megbosszulták magukat: 

a találkozó végül 1–0-s ukrán győzelemmel zárult.

Marco Rossi a mérkőzés után a rossz helyzetkihasználást, a szerencse hiányát és a keret mélységével kapcsolatos problémákat emelte ki. A szövetségi kapitány szerint nehéz pótolni az olyan kulcsjátékosokat, mint a sérült Sallai Roland és Varga Barnabás. Pozitívumként értékelte ugyanakkor, hogy a magyar csapat megpróbálta irányítani a játékot, különösen a második félidőben.

Az ukrán válogatott megbízott szövetségi kapitánya, Andrea Maldera a lefújás után arról beszélt, hogy büszke és meghatott játékosai teljesítménye miatt. Kiemelte azt is, hogy csapata olyan körülmények között aratott győzelmet, hogy Ukrajnában továbbra is háború zajlik.

A magyar válogatott hétfőn Belfastban folytatja szereplését, ahol Észak-Írország lesz az ellenfele. A mérkőzés közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődik.

 

 

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