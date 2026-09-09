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orbán viktor

Elindult az „út az istállóba” program? Orbán Viktor az Üvegtigrissel üzent – videó

41 perce
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Filmszatírába illő kínos diplomáciai helyzetbe került III. Károly király, miután a Daily Mail információi szerint magyar tisztségviselők visszakérték a neki ajándékozott két magyar lipicai lovat. Orbán Viktor az Üvegtigris egyik ikonikus jelenetével reagált arra a hírre, hogy a Tisza-kormány visszakérhette a lovakat a brit uralkodói udvartól.
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Orbán Viktor rövid, de annál beszédesebb Facebook-bejegyzéssel kommentálta a magyar–brit diplomácia különös ügyét. A volt miniszterelnök nem hosszú politikai értékelést írt, hanem az Üvegtigris egyik emlékezetes jelenetét idézte fel.

Orbán Viktor
Orbán Viktor egyetlen rövid üzenettel reagált az abszurd diplomáciai botrányra (Forrás: AFP)

Elindult az „út az istállóba” program?

Diplomáciai botrány: Magyar Péterék visszakérték a III. Károly királynak ajándékozott lovakat

Orbán Viktor egy filmjelenetben foglalta össze a történteket

A Tisza-kormány Agrárminisztériuma a brit sajtó beszámolója szerint levélben kérte vissza Nelson és Iveco nevű lipicai lovakat. Az állatokat még 2023-ban, III. Károly koronázása alkalmából ajándékozta Magyarország a brit királyi udvarnak.

A kérés értetlenséget és diplomáciai zavart okozott Londonban, hiszen egy uralkodónak átadott koronázási ajándék visszakérése finoman szólva sem mindennapos eljárás. Az Agrárminisztérium végül cáfolta a hírt, az ügy rendeződött. A londoni magyar nagykövetség közlése szerint a két ló az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Királyságban marad.

Orbán Viktor reakciója éppen ezt az abszurditást emelte ki: a politikai magyarázat helyett egyetlen jól megválasztott Üvegtigris-jelenettel foglalta össze a helyzetet.

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