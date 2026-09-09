Elindult az „út az istállóba” program? Orbán Viktor az Üvegtigrissel üzent – videó

Orbán Viktor egy filmjelenetben foglalta össze a történteket

A Tisza-kormány Agrárminisztériuma a brit sajtó beszámolója szerint levélben kérte vissza Nelson és Iveco nevű lipicai lovakat. Az állatokat még 2023-ban, III. Károly koronázása alkalmából ajándékozta Magyarország a brit királyi udvarnak.

A kérés értetlenséget és diplomáciai zavart okozott Londonban, hiszen egy uralkodónak átadott koronázási ajándék visszakérése finoman szólva sem mindennapos eljárás. Az Agrárminisztérium végül cáfolta a hírt, az ügy rendeződött. A londoni magyar nagykövetség közlése szerint a két ló az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Királyságban marad.

Orbán Viktor reakciója éppen ezt az abszurditást emelte ki: a politikai magyarázat helyett egyetlen jól megválasztott Üvegtigris-jelenettel foglalta össze a helyzetet.