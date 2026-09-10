Kiállt Orbán Viktor mellett a cseh miniszterelnök a V4-csúcson

Andrej Babiš cseh miniszterelnök Orbán Viktor migrációs politikáját méltatta a V4-es országok kormányfőinek pozsonyi csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón. Babiš Magyar Péter mellett állva dicsérte a korábbi magyar miniszterelnök bevándorláspolitikáját, és úgy fogalmazott, hogy a magyar határkerítésnek köszönhetően Csehország és Szlovákia is megmenekült a migrációs válság súlyos következményeitől.

Orbán Viktor bevándorláspolitikáját méltatta a cseh kormányfő (Fotó: AFP)

Orbán Viktor kerítését méltatta Andrej Babiš

A cseh kormányfő szerint

Csehország és Szlovákia azért tudott megmenekülni a migrációs válság súlyosabb következményeitől, mert Orbán Viktor megépítette a kerítést a magyar határon,

és feltartóztatta az illegális bevándorlókat.

Babiš ezzel arra is utalt, hogy a 2015–2016-os migrációs válság idején több európai politikus a bevándorlás előtt álló akadályok lebontását szorgalmazta, miközben Magyarország a határvédelem megerősítése mellett döntött.