Kiállt Orbán Viktor mellett a cseh miniszterelnök a V4-csúcson

Andrej Babiš cseh miniszterelnök Orbán Viktor migrációs politikáját méltatta a V4-es országok kormányfőinek pozsonyi csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón. Babiš Magyar Péter mellett állva dicsérte a korábbi magyar miniszterelnök bevándorláspolitikáját, és úgy fogalmazott, hogy a magyar határkerítésnek köszönhetően Csehország és Szlovákia is megmenekült a migrációs válság súlyos következményeitől.
Orbán Viktor kerítését méltatta Andrej Babiš
A cseh kormányfő szerint
Csehország és Szlovákia azért tudott megmenekülni a migrációs válság súlyosabb következményeitől, mert Orbán Viktor megépítette a kerítést a magyar határon,
és feltartóztatta az illegális bevándorlókat.
Babiš ezzel arra is utalt, hogy a 2015–2016-os migrációs válság idején több európai politikus a bevándorlás előtt álló akadályok lebontását szorgalmazta, miközben Magyarország a határvédelem megerősítése mellett döntött.