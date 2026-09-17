Orbán Viktor: „Először romeltakarítás van, csak ezután lehet terveket csinálni a jövőre”

Orbán Viktor szerda este szűkszavú bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán, pár nappal a kötcsei találkozót követően: "Új iroda, új kezdet – exkluzív room tour". A Fidesz vezetője elárulta: a Blikket látta vendégül. Csütörtök reggel kiderült: a volt miniszterelnök régi-új irodájáról van szó, ugyanis 16 év után visszaköltözött Fidesz Lendvay utcai székházába. Orbán Viktor számára az épület történelmi és személyes jelentőségű egyaránt: otthonos és biztonságos fészekként tekint rá.

Orbán Viktor nem csak a régi-új székhelyéről, de a Fidesz jövőjéről is beszélt

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

"Állítólag itt egy szőnyegkereskedőé volt legelőször, ezt ő építette. Aztán a Kádár-rendszerben az egyházak ellenőrzésére, elnyomására és mogyorózására hivatott Állami Egyházügyi Hivatalnak volt ez a főhadiszállása. Amikor szétosztottak állami ingatlanokat, az akkori parlamenti pártok között mi ezt kaptuk. De ez nagyon régen volt, talán '91-'92-ben lehetett. És azóta ez a Fidesz székháza jóban-rosszban. Az akkor működő parlamenti pártoknak adott épületek közül már csak ez van meg, hiszen az akkori politikai pártok – MDF, SZDSZ, MSZP, Kisgazdapárt – eltűntek a rendszerváltás 36 éves történelme során" – magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve:

Mindig is ez volt a Fidesz helye, és ez is marad.

A volt miniszterelnök elárulta: nem volt nehéz visszaköltözni a régi irodájába az áprilisi választási vereséget követően, hiszen egyszer már voltak hasonló helyzetben, és akkor is sikerült visszatérniük.

"Nem először jöttem vissza, nem volt szokatlan. Amikor legutóbb, 2002-ben egy elvesztett választás után visszaköltöztem, csak négy évig voltam távol. Most meg 16 évig, azért ez egy hosszabb szünet volt. Úgyhogy most egy kicsit újra meg is kellett ismerkednem a hellyel. Szokatlan volt megint itt kezdeni a napot. A Parlamentben töltöttem az elmúlt 16 év nagy részét, hosszú ideig a kormány a Parlamentben volt, egyedüliként Európában. Utána a Karmelita kolostort jelöltük ki a miniszterelnök munkahelyéül, akkor ott voltam. Onnan visszajönni ide szokatlan élmény volt. De ez olyan talán, mint a családi fészek. Az ember elkalandozik, aztán mindenfajta bajok vannak, és akkor van egy hely valahol, ahol erőt lehet, erőt kell gyűjteni. Mint amikor az embernek az édesanyja csinál egy erőlevest. Otthon. Hazamegy, otthon biztonságban van, otthon nem tesznek neki szemrehányást semmiért. Nem azt mondják, hogy mi a baj veled, hanem hogy hogyan tudunk segíteni, kisfiam. Ez az épület nekem kétségkívül egy ilyen biztonságos otthon, fészekszerű érzés és segítség. Ez a ház ad. Körülvesz, támogat, bátorít. Jó hely."

Aki még nem járt itt, most kap egy meghívást, hogy jöjjön be, nézzen körül. Ez egy nyitott hely, be lehet jönni, körül lehet nézni. A Fidesz székháza minden értelemben véve nyitott ház

– invitált mindenkit.