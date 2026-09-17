Orbán Viktor: „Először romeltakarítás van, csak ezután lehet terveket csinálni a jövőre”

Orbán Viktor szerda este szűkszavú bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán, pár nappal a kötcsei találkozót követően: "Új iroda, új kezdet – exkluzív room tour". A Fidesz vezetője elárulta: a Blikket látta vendégül. Csütörtök reggel kiderült: a volt miniszterelnök régi-új irodájáról van szó, ugyanis 16 év után visszaköltözött Fidesz Lendvay utcai székházába. Orbán Viktor számára az épület történelmi és személyes jelentőségű egyaránt: otthonos és biztonságos fészekként tekint rá.
"Állítólag itt egy szőnyegkereskedőé volt legelőször, ezt ő építette. Aztán a Kádár-rendszerben az egyházak ellenőrzésére, elnyomására és mogyorózására hivatott Állami Egyházügyi Hivatalnak volt ez a főhadiszállása. Amikor szétosztottak állami ingatlanokat, az akkori parlamenti pártok között mi ezt kaptuk. De ez nagyon régen volt, talán '91-'92-ben lehetett. És azóta ez a Fidesz székháza jóban-rosszban. Az akkor működő parlamenti pártoknak adott épületek közül már csak ez van meg, hiszen az akkori politikai pártok – MDF, SZDSZ, MSZP, Kisgazdapárt – eltűntek a rendszerváltás 36 éves történelme során" – magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve:
Mindig is ez volt a Fidesz helye, és ez is marad.
A volt miniszterelnök elárulta: nem volt nehéz visszaköltözni a régi irodájába az áprilisi választási vereséget követően, hiszen egyszer már voltak hasonló helyzetben, és akkor is sikerült visszatérniük.
"Nem először jöttem vissza, nem volt szokatlan. Amikor legutóbb, 2002-ben egy elvesztett választás után visszaköltöztem, csak négy évig voltam távol. Most meg 16 évig, azért ez egy hosszabb szünet volt. Úgyhogy most egy kicsit újra meg is kellett ismerkednem a hellyel. Szokatlan volt megint itt kezdeni a napot. A Parlamentben töltöttem az elmúlt 16 év nagy részét, hosszú ideig a kormány a Parlamentben volt, egyedüliként Európában. Utána a Karmelita kolostort jelöltük ki a miniszterelnök munkahelyéül, akkor ott voltam. Onnan visszajönni ide szokatlan élmény volt. De ez olyan talán, mint a családi fészek. Az ember elkalandozik, aztán mindenfajta bajok vannak, és akkor van egy hely valahol, ahol erőt lehet, erőt kell gyűjteni. Mint amikor az embernek az édesanyja csinál egy erőlevest. Otthon. Hazamegy, otthon biztonságban van, otthon nem tesznek neki szemrehányást semmiért. Nem azt mondják, hogy mi a baj veled, hanem hogy hogyan tudunk segíteni, kisfiam. Ez az épület nekem kétségkívül egy ilyen biztonságos otthon, fészekszerű érzés és segítség. Ez a ház ad. Körülvesz, támogat, bátorít. Jó hely."
Aki még nem járt itt, most kap egy meghívást, hogy jöjjön be, nézzen körül. Ez egy nyitott hely, be lehet jönni, körül lehet nézni. A Fidesz székháza minden értelemben véve nyitott ház
– invitált mindenkit.
Orbán Viktor elárulta, talpra tud-e állni a Fidesz a választási vereség után
A volt miniszterelnök arról is beszélt: jelenleg a vereség utáni átszervezésre koncentrál.
Az országnak új energiára, szerintem fiatalabb emberekre is szüksége van, én nem akarom fogni a helyet senki elől. Amikor úgy gondoljuk, hogy elvégeztem a vereség utáni újraszervezés munkáját, akkor megállunk és eldöntjük, hogyan lesz a jövő. Most ebben az újjászervezésben vagyok. Ez nem a leglelkesítőbb feladat, ugyanakkor nagy kihívás
– magyarázta.
Arra is kitárt: egy választási vereség után rendkívül nehéz lelket önteni a közösségbe.
"Földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nagy arányút, ezért a helyreállítási munkálatok is rengeteg energiát igényelnek."
Kiemelte: az érdemi munka a helyreállítások után kezdődhet. "Először romeltakarítás van, közben a sebesülteket be kell kötözni, aki meg még hadra fogható, azt gatyába kell rázni. Utána kell csinálni egy leltárt, mi maradt épen, mi az, ami van, mi az, amire építhetünk, mi az, ami már nincs, és nem is szabad rá számítani. Csak ezután lehet terveket csinálni a jövőre." Mint fogalmazott: jelenleg még nem áll készen a Fidesz a következő menetre.
"A győztes és a szurkolói még ünnepelnek, mi ezt oldalról nézzük. Tudomásul kellett venni, hoztak egy döntést a választópolgárok. Most nem szabad visszatolakodnunk a ringbe. Ha szólnak, ha kellünk, megyünk. Most elvégezzük kötelességszerűen a munkánkat. Vannak híveink, mégiscsak 2,4 millió ember ránk szavazott. Ez nagyon sok. Ezt meg kell hálálni. Őket szolgálni kell. Azért szavaztak ránk, hogy képviseljük az érdekeiket, ezt csinálni kell. De 3 millió valahány százezer meg ellenünk szavazott. És az volt a többség. Ezt tudomásul kell venni. Tehát nem szabad kaparni, nem szabad tolakodni. Tudomásul kell venni, hogy volt egy döntés. Az emberek azt mondták, hogy fiúk, mi a következő 4 évet nem veletek képzeljük el, hanem mi változást akarunk."
Orbán Viktor: "Majd eljön a harc ideje is"
A volt miniszterelnök azt is kiemelte, jelenleg mi a Fidesz feladata amellett, hogy mint párt, újjáépíti magát.
"Ha az ország számára rossz döntések születnek, akkor mi meg fogunk szólalni, kiállunk az érdekeitek mellett, el fogjuk mondani, hogy ez nem jó. Ha tudjuk, meg is akadályozzuk a döntéseket, erre kevés esélyünk van, de ennél többet most még ne akarjatok tőlünk. Hiszen mi nem többségben vagyunk. Mi most kisebbségben vagyunk. A kisebbségnek vannak jogai, szempontjai, ezt képviselni fogjuk, de nem viselkedhetünk úgy, mintha mi lennénk a többség. Majd eljön a harc ideje is, a stratégia az, hogy addigra felkészüljünk."
Orbán Viktor azt is kifejtette az interjú során: a politikusnak sosem szimplán egy haditervet kell követnie, hanem mindig azt kell néznie, mi van az országgal. "Nekünk mindig reagálnunk kell arra, ami az életben, a valóságos életben történik. Persze, az embernek van néhány elgondolása, de annak rugalmasnak kell lennie. Ha így mennek tovább a dolgok, jönnek a megszorítások – a benzin védett ár megszűnt, most jön a dohány, beszélnek mindenfajta adóemelésekről is –, akkor egész mást kell csinálni ellenzékből, mintha van egy remek kormányunk, az emberek elégedettek és a dolgok jól mennek" – magyarázta.