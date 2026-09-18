Kiszivárgott Orbán Viktor teljes kötcsei beszéde - mutatjuk!

Péntek reggel nyilvánosságra hozta a Vadhajtások Orbán Viktor az idei kötcsei pikniken, zárt körben mondott beszédét. Ebből korábban néhány részlet már kiszivárgott, a Vadhajtások azonban azt ígérte, hogy pénteken reggel 7 órakor a teljes beszédet közzéteszi, ami végül meg is történt.
Ezt mondta el Orbán Viktor
Miről érdemes beszélni a mai délután? Először is arról, amiről önök szeretnének. Az én véleményem szerint egyetlen dologról érdemes, ez pedig az, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben itt és most. Ma egy dologról érdemes beszélni, hogy itt és most mit kell tenni a magyar jobboldalnak. Először is pontosan kell meghatároznunk a kiindulópontunkat. Ez pedig úgy hangzik, hogy választási vereség után vagyunk. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy 20 éve vesztettünk utoljára. És most persze nem bagatellizálva azokat az egzisztenciális nehézségeket, amelyekkel sokan küzdenek, meg azokat a személyes lelki fájdalmakat sem alábecsülve, amitől oly sokan szenvedünk, tehát minden nyegleséget és nagyképűséget mellőzve azt tudom mondani önöknek, hogy azt kívánom a magyar jobboldalnak, hogy 20 évente egyszer veszítsen el egy választást
- mondta el a volt miniszterelnök.
Ha választási vereség van, akkor a következő sorrendben kell eljárni. Először is a halottakat el kell temetni. Mert a földrengés már csak ilyen, ez egy földrengésszerű vereség, úgy kell eljárni, mint a földrengés idején szoktunk. A halottakat el kell temetni. A ténylegeseket ténylegesen, akik pedig elárultak bennünket, azokat meg a lelkünkben kell eltemetni. Ha ezen túl vagyunk, ezek fájdalmas veszteségek, mert minden temetés fájdalmas, de át kell rajta esni. Ha ezen túl vagyunk, akkor a sebesülteket el kell látni. Ki kell menteni a romok alól és el kell őket látni. Ha ezen is túl vagyunk, akkor a kárt fel kell mérni. Most vagyunk nagyjából itt. És ha a kárt felmértük, akkor tervet kell készíteni a jövőre. Ennek ez a sorrendje
– fogalmazott Orbán.
Röviden akarok valamit mondani önöknek a vereség okairól. Leginkább azért, mert itt érzek zavart az erőben. Először is fontosnak érzem, hogy különbséget tegyünk két dolog között. Van a vereség, és van az, hogy mi volt jó, meg mi volt rossz. Ez két különböző dolog, nem keverendő össze. Tehát: rossz dolgok akkor is voltak, amikor győztünk. És most, amikor vesztettünk, akkor sem volt minden rossz. Tehát a 16 évnek az értékelése, hogy mi volt jó, meg mi volt rossz, az teljesen különböző dolog a választási vereség értékelésétől, hiszen négyszer nyertünk, egyszer meg vesztettünk. Ezért a két dolgot nem szabad összekeverni
- tette hozzá.
Orbán azt is kifejtette előadásában, hogy „számot kell vetni azzal a ténnyel, hogy egy választási vereséget lelkileg sohasem lehet lezárni. Mert a választási vereség az folyamatos önvád is és mardosás is. Az ember azon gondolkodik, hogy mit kellett volna másképp csinálni, és erről beszél újra és újra. És ezzel az ellenfél érdekét szolgálja. Ahogy a saját köreinken kívül erről beszélünk, az azt jelenti, hogy a politikai diskurzus rendelkezésére álló teret olyan témával töltjük ki, ami az ellenfélnek jó, nekünk meg rossz. Arra kell mindenkinek magának válaszolni, hogy értelmes dolog ez? Nos, tehát az a helyzet, hogy a vereségre nincs fájdalomcsillapító. Akárhányszor fognak, fogtok önök egymással beszélni a vereségről, nem lesz jobb. Pont ugyanolyan rossz lesz a beszélgetés végén, mint az elején volt, vagy még rosszabb. Mert választási vereségre nincs fájdalomcsillapító. Választási vereségre csak orvosság van. Egy orvosság: a győzelem. És még nem lesz újabb győzelem, ez mindig mardosni fog bennünket. Csak az a kérdés, hogy értelmesen tudunk-e viszonyulni ehhez a helyzethez?”
A teljes beszéd ide kattintva olvasható el!