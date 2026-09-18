Kiszivárgott Orbán Viktor teljes kötcsei beszéde - mutatjuk!

Orbán azt is kifejtette előadásában, hogy „számot kell vetni azzal a ténnyel, hogy egy választási vereséget lelkileg sohasem lehet lezárni. Mert a választási vereség az folyamatos önvád is és mardosás is. Az ember azon gondolkodik, hogy mit kellett volna másképp csinálni, és erről beszél újra és újra. És ezzel az ellenfél érdekét szolgálja. Ahogy a saját köreinken kívül erről beszélünk, az azt jelenti, hogy a politikai diskurzus rendelkezésére álló teret olyan témával töltjük ki, ami az ellenfélnek jó, nekünk meg rossz. Arra kell mindenkinek magának válaszolni, hogy értelmes dolog ez? Nos, tehát az a helyzet, hogy a vereségre nincs fájdalomcsillapító. Akárhányszor fognak, fogtok önök egymással beszélni a vereségről, nem lesz jobb. Pont ugyanolyan rossz lesz a beszélgetés végén, mint az elején volt, vagy még rosszabb. Mert választási vereségre nincs fájdalomcsillapító. Választási vereségre csak orvosság van. Egy orvosság: a győzelem. És még nem lesz újabb győzelem, ez mindig mardosni fog bennünket. Csak az a kérdés, hogy értelmesen tudunk-e viszonyulni ehhez a helyzethez?”

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