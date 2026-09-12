Orbán Viktor: Vége az újkommunistákkal szembeni türelmi időnek

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a Tisza küldetése az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból, erről állapodott meg a külhatalmakkal. "Vége az újkommunistákkal szembeni türelmi időnek. Felvesszük a kesztyűt és harcolunk!" - üzente.

Orbán Viktor üzent: vége a türelmi időnek

Fotó: Facebook

A gyarmattartó neve: Brüsszel. Az eszközei: titkosszolgálati eszközök, Soros-hálózat, multicégek és Brüsszel zsarolása Magyarországgal szemben. Elfoglalták a politikát, de a deal vagy a megállapodás másik és nagyobb része az az, hogy elfoglalják a gazdaságot is. Át fogják adni a gazdaságot, a magyar gazdaságot, amit nagy nehezen visszamagyarosítottunk. Energiaszektor, bankszektor, sorolhatnám tovább, telekommunikáció, ezeket vissza fogják adni a külföldieknek

- fejtette ki Orbán Viktor, aki a kötcsei találkozón arról is nyilatkozott, a jobboldal legfontosabb feladata, hogy ellenzékből ismét kormányra kerüljön.

A teljes videót itt nézheted meg:



