Orbán Viktor: Visszatértem, csapjunk a lovak közé!

Az elmúlt időszakban sokan felrótták, hogy a Fidesz elnöke eltűnt, most azonban visszatért: Orbán Viktor közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, ezt bejelentve.

Orbán Viktor hivatalosan is visszatért, holnap pedig Kötcsén mondd majd beszédet

Fotó: Fischer Zoltán

A korábbi kormányfő közösségi oldalára töltötte fel a videót, amihez azt írta: „Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé!”

A miniszterelnök videójában klasszikus felvételek is feltűnnek korábbi nagygyűlésekről, azonban az egyik vágókép még ennél is beszédesebb, hiszen az Kötcsén készült. Ez természetesen nem véletlen, hiszen Orbán Viktor holnap a hagyományokhoz híven zárt körben beszél majd a Kötcsei piknik résztvevői előtt.