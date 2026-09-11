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Orbán Viktor: Visszatértem, csapjunk a lovak közé!

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Megszólalt a MOL a kormány döntéséről

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Visszatértem, csapjunk a lovak közé!

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A Fidesz elnöke közösségi oldalán jelentkezett és jelezte, hogy véget ért a nyári uborkaszezon. Orbán Viktor hivatalosan is visszatért és jelezte, hogy hamarosan valami nagy dologra készül.
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Orbán ViktorFideszKötcse

Az elmúlt időszakban sokan felrótták, hogy a Fidesz elnöke eltűnt, most azonban visszatért: Orbán Viktor közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, ezt bejelentve. 

Orbán Viktor hivatalosan is visszatért, holnap pedig Kötcsén mondd majd beszédet
Orbán Viktor hivatalosan is visszatért, holnap pedig Kötcsén mondd majd beszédet 
Fotó: Fischer Zoltán

 

A korábbi kormányfő közösségi oldalára töltötte fel a videót, amihez azt írta: „Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé!”

A miniszterelnök videójában klasszikus felvételek is feltűnnek korábbi nagygyűlésekről, azonban az egyik vágókép még ennél is beszédesebb, hiszen az Kötcsén készült. Ez természetesen nem véletlen, hiszen Orbán Viktor holnap a hagyományokhoz híven zárt körben beszél majd a Kötcsei piknik résztvevői előtt. 

Ez lesz az első olyan kötcsei találkozó 16 év után, ahol Orbán Viktor nem mint a kormányzó párt vezetője, hanem mint az ellenzék vezetője beszél majd. 

 

 

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