Orosz diplomaták kiutasítása: Moszkva készül a válaszlépésre

Oroszország válaszlépést helyezett kilátásba Magyarország orosz diplomaták kiutasítása miatt – erről írt a TASZSZ orosz állami hírportál. A cikk szerint Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő szeptember 15-én Jekatyerinburgban arról beszélt, hogy Moszkva reagálni fog Budapest döntésére.

Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő szeptember 15-én Jekatyerinburgban arról beszélt, hogy Moszkva reagálni fog a Tisza-kormány azon döntésére, miszerint kiutasították tíz diplomatájukat (Fotó: Mediaworks)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szeptember 8-án Magyarország 10 orosz diplomata kiutasítását jelentette be, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Zaharova erre reagálva azt mondta, hogy Oroszország „biztosan” válaszolni fog, de egyelőre nem tudta megmondani, pontosan milyen intézkedésről lesz szó. Az orosz külügyi szóvivő szerint a válaszlépés részleteit jelenleg az illetékes orosz szervek dolgozzák ki, és amikor megszületik a döntés, azt be fogják jelenteni – írta meg a Világmonitor.

Zaharova nem nevezte konstruktívnak Budapest döntését, és lényegében azzal indokolta az orosz ellenlépést, hogy ha Magyarország megtette ezt a lépést, Oroszországnak is reagálnia kell.

Milyen válaszlépésre számíthat Moszkvától a Tisza-kormány?

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány külpolitikai szakértője az Origónak múlt héten arról beszélt, Moszkva részéről jelenleg a reciprok válasz tűnik a legvalószínűbbnek, ám ennek súlyosabb következménye lehet Budapestre nézve. A szakértő szerint az orosz kommunikáció egyelőre vegyes képet mutat. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábban „kemény és fájdalmas” választ ígért, miközben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mérsékeltebb hangot ütött meg. Peszkov úgy fogalmazott, hogy Moszkva „megfelelő” választ ad, és a kiutasításnak negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatok egészére, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt a kapcsolatok fejlesztésében.

Bendarzsevszkij Anton szerint ebből

jelenleg inkább egy tükörválaszra lehet számítani. Ez azonban nem feltétlenül jelentene azonos súlyú következményeket, mivel a két ország külképviseleteinek létszáma jelentősen eltér.

A budapesti orosz nagykövetségen mintegy 47 akkreditált diplomata dolgozik, a teljes személyzet létszáma pedig akár a száz főt is elérheti. Ezzel szemben Moszkvában a magyar nagykövetségen körülbelül 15 akkreditált diplomata dolgozik, a teljes létszám pedig 20–30 fő körül lehet. Ha tehát Oroszország tíz magyar diplomatát utasítana ki, az a magyar képviselet működését már jelentősen megnehezíthetné, akár ellehetetleníthetné.

A szakértő szerint a gazdasági kapcsolatok egyelőre várhatóan nem kerülnek veszélybe. Moszkva ugyanis érdekelt abban, hogy fenntartsa azokat a pragmatikus együttműködéseket, amelyek még működnek Magyarországgal.

Ha azonban a mostani diplomáciai konfliktust újabb magyar intézkedések követik, Oroszország is keményebb válaszlépéseket tehet. Bendarzsevszkij Anton szerint ennek része lehet

az Oroszországban működő magyar vállalatok, például az OTP működésének megnehezítése, illetve egyes magyar exporttermékekkel, például vetőmagokkal vagy gyógyszerekkel szembeni korlátozások.

A szakértő szerint Moszkva akár olyan intézkedéseket is hozhat, amelyek hivatalosan nem szakítják meg az együttműködést, mégis károkat okoznak – erről itt olvashat bővebben.