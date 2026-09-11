Brüsszelből jött a kellemetlen ítélet: akadozik az orosz energia kivezetése

Akadozik az Európai Unió orosz energiáról való leválása, miközben a közel-keleti háború ismét komoly kockázatot jelent Európa energiabiztonságára – írta a Reuters az Európai Számvevőszék jelentése alapján. Az auditorok szerint Brüsszel nem fordít elegendő forrást az alternatív fosszilisenergia-források biztosítására, a megújuló energia bővítésére és a tagállamok közötti hálózati összeköttetések fejlesztésére.
Orosz energia nélkül alacsonyak a téli gázkészletek
Az Európai Unió Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta fokozatosan csökkenti az orosz energiahordozók behozatalát. A tengeren szállított orosz olaj elleni szankciók következtében szinte teljesen megszűnt az orosz nyersolajimport, miközben Oroszország részesedése az uniós gázimportból a háború előtti 45 százalékról 12 százalékra csökkent.
Az Európai Számvevőszék szerint azonban az orosz energia kivezetésének folyamata „éppen akkor akadozik, amikor Európa energiabiztonsága megújult fenyegetésekkel néz szembe a közel-keleti zűrzavar miatt”.
Az iráni háború szűkíti a világpiaci kínálatot, Európa pedig nehezen tölti fel gáztárolóit a fűtési szezon kezdete előtt. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint az uniós tárolók jelenleg mindössze 67 százalékos töltöttségen állnak, míg egy évvel korábban ugyanekkor 80 százalékon voltak.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az uniós tervek szerint 2027. január 1-jétől az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát is betiltják.
Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony készletek és a szűkülő kínálat együttesen jelentős téli áremelkedéshez vezethet.
A legfontosabb kockázatok:
- az uniós gáztárolók töltöttsége csak 67 százalékos;
- egy évvel korábban ugyanez az arány még 80 százalék volt;
- a közel-keleti háború szűkíti a globális energiakínálatot;
- 2027-től életbe léphet az orosz LNG behozatalának tilalma;
- az alternatív energiaforrásokhoz szükséges beruházások jelentősen elmaradnak a tervektől.
A tervezett 300 milliárd euróból csak 54,3 milliárdot különítettek el
Az auditorok megállapítása szerint az EU nem elsősorban saját szakpolitikai intézkedéseinek köszönhetően tudta csökkenteni az orosz gáz felhasználását. Ebben nagy szerepet játszott az enyhe időjárás, valamint a magas energiaárak miatt visszaeső fogyasztás is.
Az Európai Bizottság eredetileg úgy számolt, hogy az orosz energia kiváltására irányuló terv végrehajtásához 300 milliárd eurónyi beruházásra lesz szükség. A tagállamok azonban eddig mindössze 54,3 milliárd eurót különítettek el erre a célra.
A számvevők szerint ez arra utalhat, hogy a Bizottság rosszul mérte fel a szükséges beruházások nagyságát, vagy a tagállamok komoly nehézségekbe ütköznek a terv végrehajtása során. Ezért azt javasolták, hogy Brüsszel határozottabban ellenőrizze, megfelelő ütemben haladnak-e az országok az orosz energia kivezetésével.
Az Európai Bizottság szóvivője ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy az uniós intézkedések és támogatások felgyorsították a megújulóenergia-projekteket, valamint hozzájárultak az orosz gázimport jelentős visszaszorításához.
Hozzátette, hogy a Bizottság nyomon követi az Európai Számvevőszék ajánlásait.