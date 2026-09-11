Brüsszelből jött a kellemetlen ítélet: akadozik az orosz energia kivezetése

Akadozik az Európai Unió orosz energiáról való leválása, miközben a közel-keleti háború ismét komoly kockázatot jelent Európa energiabiztonságára – írta a Reuters az Európai Számvevőszék jelentése alapján. Az auditorok szerint Brüsszel nem fordít elegendő forrást az alternatív fosszilisenergia-források biztosítására, a megújuló energia bővítésére és a tagállamok közötti hálózati összeköttetések fejlesztésére.

Brüsszel saját ellenőrei kongatták meg a vészharangot: akadozik a leválás az orosz energiáról (Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP)

Orosz energia nélkül alacsonyak a téli gázkészletek

Az Európai Unió Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta fokozatosan csökkenti az orosz energiahordozók behozatalát. A tengeren szállított orosz olaj elleni szankciók következtében szinte teljesen megszűnt az orosz nyersolajimport, miközben Oroszország részesedése az uniós gázimportból a háború előtti 45 százalékról 12 százalékra csökkent.

Az Európai Számvevőszék szerint azonban az orosz energia kivezetésének folyamata „éppen akkor akadozik, amikor Európa energiabiztonsága megújult fenyegetésekkel néz szembe a közel-keleti zűrzavar miatt”.

Az iráni háború szűkíti a világpiaci kínálatot, Európa pedig nehezen tölti fel gáztárolóit a fűtési szezon kezdete előtt. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint az uniós tárolók jelenleg mindössze 67 százalékos töltöttségen állnak, míg egy évvel korábban ugyanekkor 80 százalékon voltak.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az uniós tervek szerint 2027. január 1-jétől az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát is betiltják.

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony készletek és a szűkülő kínálat együttesen jelentős téli áremelkedéshez vezethet.