A Tisza most ugyanazért a szankciómentességért lobbizik Washingtonban, amit Orbán Viktor már megszerzett

Magyarország mentességet szeretne az új amerikai intézkedések alól, amelyek az orosz energiahordozókat vásárló országokat sújthatják. Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának tiszás elnöke washingtoni tárgyalásain arra kérte amerikai partnereit, hogy járjanak közben a magyar mentesség érdekében, miközben Budapest az energiafüggőség csökkentését ígéri – írja a Magyar Nemzet.

Az orosz energiaimport kérdése továbbra is kulcsfontosságú Magyarország energiaellátásában (Fotó: MOL)

Az orosz energia miatt lobbizik Washingtonban a Tisza

Hajdu Márton amerikai republikánus és demokrata képviselőkkel is egyeztetett, és beszámolója szerint valamennyi partnerétől támogatást kért ahhoz, hogy Magyarország tovább csökkentse az orosz energiafüggőségét, valamint több forrásból biztosítsa energiaellátását.

A politikus egyúttal azt kérte, hogy az amerikai partnerek járjanak közben azért, hogy

Magyarország az átmeneti időszakban mentesüljön az új amerikai törvény hatásai alól.

Ez egyelőre nem hivatalos magyar-amerikai kormányközi megállapodás, hanem Hajdu washingtoni politikai egyeztetéseinek része. A kérdés azért vált sürgetővé, mert Donald Trump szeptember 18-án aláírta a Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 nevű törvényt.

A jogszabály alapján az amerikai elnök bizonyos feltételek mellett

akár 100 százalékos vámot is kivethet azokra az országokra, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat vagy földgázt.

Magyarország számára különösen fontos a kérdés, hiszen a megadott források szerint évente mintegy ötmillió tonna orosz kőolaj és négy és fél milliárd köbméter földgáz érkezik az országba.

Orbán Viktor már megszerezte a mentességet

A korábbi kormányfő 2025 novemberében Donald Trumppal tárgyalt Washingtonban, és a találkozó után Magyarország mentességet kapott az orosz olaj- és gázimporttal kapcsolatos amerikai szankciók alól.

Orbán Viktor akkor arról beszélt, hogy a mentességnek köszönhetően a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat is zavartalanul működhet tovább.

Most a Tisza-kormány számára ismét előtérbe került a mentesség kérdése. A különbség az, hogy időközben kormányváltás történt, Magyar Péter kormánya pedig az orosz energiafüggőség csökkentését és az energiaforrások diverzifikálását kommunikálja. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról beszélt, hogy a tervek szerint 2027 őszére más, nem orosz forrásokból is biztosítható lehet Magyarország gázellátása. A kőolaj esetében pedig az Adria-vezeték teljes kapacitású használatáról is tárgyalások kezdődtek.