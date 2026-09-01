A rácsok mögött is becsöngettek: szakmát tanul a börtönben ülő II. kerületi polgármester

A II. kerületi polgármester Facebook-oldalán számolt be arról, hogy számára is elkezdődött a tanév. Őrsi Gergely szerint a letartóztatás a tenni akarását nem veheti el, ezért igyekszik hasznosan tölteni az időt, és olyan szakmát tanul, amelyet később polgármesterként is kamatoztathat.

Őrsi Gergely a börtönben is hasznosan tölti az idejét (Forrás: Facebook/Őrsi Gergely)

Őrsi Gergely már a Széll Kálmán teret tervezi

A polgármester közlése szerint könnyűszerkezet- és gipszkartonépítő képzésbe kezdett, és úgy tűnik, már gyakorlati tervei is vannak az új szakmával.

Azt írta, ha szabadulásakor még mindig nem cserélték le az elkorhadt padokat a Széll Kálmán téren, akkor az első éjszakai barkácsolás alkalmával folytatja a szerelést.

A bejegyzést Őrsi Gergely adminisztrátorai tették közzé, így a polgármester a rácsok mögül is igyekszik kapcsolatban maradni a nyilvánossággal.

Korrupciós ügyben tartóztatták le

Őrsi Gergelyt júniusban tartóztatták le a fővárosi korrupciós ügyhöz kapcsolódó nyomozásban. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt akciót hajtott végre több budapesti önkormányzatnál, az eljárásban pedig több ismert politikust is előállítottak és kihallgattak.