Könyvből tanul gipszkartonozni a börtönben ülő II. kerületi polgármester

Mégsem tanulhat a börtönben könnyűszerkezet- és gipszkartonépítést a II. kerületi polgármester. Őrsi Gergelyt júniusban tartóztatták le a fővárosi korrupciós ügyhöz kapcsolódó nyomozás miatt, amelyben több ismert politikust is előállítottak és kihallgattak. A rácsok mögül nemrég tudatta, hogy igyekszik hasznosan tölteni az időt, és olyan szakmát tanul, amelyet később polgármesterként is kamatoztathat.

Őrsi Gergely tankönyvből tanul gipszkartonozni a börtönben (Forrás: Facebook)

Az élet néha gátfutássá egyszerűsödik, ilyenkor nem a célt kell megváltoztatni, hanem át kell ugrani az akadályokat. Habár a fogvatartottak számára adott a lehetőség, hogy szakmát tanuljanak, nekem – miután a sajtót bejárta a hír – a büntetésvégrehajtás mégsem hagyta jóvá, hogy a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést elkezdjem

– üzente a közösségi oldalán Őrsi Gergely az adminisztrátorain keresztül.

Őrsi Gergely nem adja fel

Beszámolt róla, hogy ha tanfolyamon nem vehet részt, akkor könyvből tanulja meg a szakmát.

Tartom a vállalásomat: a kiengedésem után találkozunk a Széll Kálmán téri padoknál, a szerelés nem marad el!

– közölte a polgármester, utalva korábbi bejegyzésére, amelyben azt ígérte, hogy ha szabadulásakor még mindig nem cserélték le az elkorhadt padokat a Széll Kálmán téren, akkor az első éjszakai barkácsolás alkalmával folytatja a szerelést.