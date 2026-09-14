Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése – élőben az Origón!

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés ülése, egyúttal kezdetét vette a Parlament őszi ülésszaka. A miniszterelnök beszédét követően interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok órája, majd a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával veszi kezdetét az Országgyűlés hétfői ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy felidézte a évvel ezelőtti őszödi beszédet. A Gyurcsány Ferenc beszédéből kiemelte azt a mondatot, hogy „hazudtunk reggel, éjjel, meg este”. Majd arra arról beszélt, hogy az a rendszer nem volt jó. Erre a gondolatra felfűzve megemlékezett magáról és az akkori tetteiről.

A kormányfő ezek után egyfajta párhuzamként Orbán Viktorról megemlítette, hogy Kötcsén a hétvégén arról beszélt a korábbi miniszterelnök, hogy az ő kormányában nem voltak korrupt személyek. Ezt az állítást Magyar Péter hazugságnak nevezte, amelyet „még Gyurcsány Ferenc is irigykedve figyel”. Majd azzal vádolta meg a korábbi kormányt, hogy hazugságra építette a rendszerét.

A miniszterelnök kitért az állami gondozásban lévő helyzetére. Ezzel kapcsolatban a kormányfő hosszasan vádaskodott, szerinte az előző kormány elhanyagolta ezt a területet. A kormányfő olyan vádakat is megfogalmazott, hogy voltak olyan gyermekvédelemben élő gyermekek, akiknek „szexuális szolgáltatásokat” kellett vállalniuk ételért cserébe. Azt is kijelentette, hogy az ilyen és az ehhez hasonló helyzetekről a kormány tudott, de nem tett semmit, és bár tudták, hogy gond van a rendszerrel inkább elhallgatták.

Cikkünk frissül...

Fontos viták jönnek az Országgyűlésben