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Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése – élőben az Origón!

Országgyűlés

Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése – élőben az Origón!

36 perce
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Hétfőn ismét összeült a Parlament, az ülésnap pedig Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött. A képviselőkre interpellációk és több fontos törvényjavaslat vitája vár. Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága az új alkotmánybíró-jelölteket is meghallgatja.
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Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés ülése, egyúttal kezdetét vette a Parlament őszi ülésszaka. A miniszterelnök beszédét követően interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok órája, majd a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek.

Országgyűlés
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával veszi kezdetét az Országgyűlés hétfői ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy felidézte a évvel ezelőtti őszödi beszédet. A Gyurcsány Ferenc beszédéből kiemelte azt a mondatot, hogy „hazudtunk reggel, éjjel, meg este”. Majd arra arról beszélt, hogy az a rendszer nem volt jó. Erre a gondolatra felfűzve megemlékezett magáról és az akkori tetteiről.

A kormányfő ezek után egyfajta párhuzamként Orbán Viktorról megemlítette, hogy Kötcsén a hétvégén arról beszélt a korábbi miniszterelnök, hogy az ő kormányában nem voltak korrupt személyek. Ezt az állítást Magyar Péter hazugságnak nevezte, amelyet „még Gyurcsány Ferenc is irigykedve figyel”. Majd azzal vádolta meg a korábbi kormányt, hogy hazugságra építette a rendszerét.

A miniszterelnök kitért az állami gondozásban lévő helyzetére. Ezzel kapcsolatban a kormányfő hosszasan vádaskodott, szerinte az előző kormány elhanyagolta ezt a területet. A kormányfő olyan vádakat is megfogalmazott, hogy voltak olyan gyermekvédelemben élő gyermekek, akiknek „szexuális szolgáltatásokat” kellett vállalniuk ételért cserébe. Azt is kijelentette, hogy az ilyen és az ehhez hasonló helyzetekről a kormány tudott, de nem tett semmit, és bár tudták, hogy gond van a rendszerrel inkább elhallgatták.

 

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Fontos viták jönnek az Országgyűlésben

A képviselők hétfőn megvitatják az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot. A tervezet az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazza.

Az Alkotmánybíróságról és az ügynökaktákról szóló törvényjavaslatról is tárgyal az Országgyűlés hétfőn

Napirendre kerülnek továbbá:

  • az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításai;
  • az Alkotmánybíróság működését érintő törvényváltozások;
  • a szakképzési törvény módosítása.

Hétfőn az Országgyűlés igazságügyi bizottsága meghallgatja az új alkotmánybíró-jelölteket is.

Az Origo élőben követi Magyar Péter felszólalását és az ülésnap legfontosabb eseményeit.

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