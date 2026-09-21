Baka András a parlamentben magyarázta, mi alapján választott legfőbb ügyészt – élőben az Origón!

Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ezen a héten is hétfőn és kedden ülnek össze a képviselők a parlamentben. A napirend szerint több fontos kérdésről is döntést hoznak majd. A hétfői nap egyik legfontosabb pontja az lesz, amikor a képviselők megválasztják az Országgyűlés új tagját, aki Lázár János helyére érkezik. Ezen kívül dönthetnek még az őszi ülésszak munkarendjének megváltoztatásáról is. A döntéseket követően pedig a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek.
A hétfői ülés ezúttal nem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött, hanem Baka András felszólalásával. Majd a miniszterelnök következik és az erre érkező frakcióválaszok, majd a miniszterelnök viszontválasza után a frakciók napirend előtti felszólalása következik.
Baka András a közjogi intézmények helyzetével kapcsolatban szólalt fel. A köztársasági elnök kiemeltem fontos, hogy az Alkotmánybíróság a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Az államfő úgy véli, hogy szükséges, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak jelölésekor olyan jogi garanciák legyenek, amelyek biztosítják, hogy a különböző politikai, hivatásrendi és civilszervezeti álláspontok megfelelően figyelembe vannak véve.
A jogi garanciák egy részét a múlthéten elfogadott törvény is biztosíthatta volna – mondta Baka András. Elmondta: azért nem emelt a törvény ellen jogi kifogást, mert az alkotmánybírók jelölésére és választása vonatkozó garanciarendszer nem feltétlenül a törvényi szabályozás kérdése. A köztársasági elnök szerint ezt végső soron a jövőbeli alkotmányozás folyamatozáskor kell rendezni.
A jelen átmeneti helyzetben nem kívántam késleltetni a törvény elfogadást
– jelentette ki. Majd azt állította: azért jutott erre a döntésre, mert érzékelte a „parlamenti többség önkorlátozását”, a megválasztott jelöltek szakmai hitelességét és politikai semlegességét.
Azt is jelezte, hogy ellenérzések vannak benne azzal szemben, hogy a törvény részletesen meghatározza, hogy miként válassza meg az Alkotmánybíróság az elnökét. Indokolatlannak tartja törvényi szinten rögzíteni az eljárást részletesen rögzíteni. Baka András úgy véli, hogy az Alkotmánybíróság függetlenségét jobban erősítette volna, ha a törvény a 2011 előtti szabályozáshoz hasonlóan ennek a kérdésnek a rendezését az Alkotmánybíróság belső szabályozására bízzák. Majd azt hangsúlyozta nem élt a vétóval, mert fontosnak tartotta, hogy az alkotmánybíróság mielőbb válassza meg az új elnökét. Azonban szerinte a jövőben érdemes lenne ezek alapján átgondolni a szabályozást.
Ahogy korábban az Origo beszámolt róla ma az ülés előtt Bóka János bejelentette: a Fidesz képviselői nem ülnek be Baka András felszólalására. Az ellenzéki párt nem fogadja el Sulyok Tamás elmozdítását a köztársasági elnöki tisztségből, és most sem fogják legitimálni, amit kezdettől fogva elfogadhatatlannak tartanak – indokolta a döntést a Fidesz frakcióvezetője.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) is bejelentette, hogy képviselőik sem vesznek részt Baka András államfő napirend előtti felszólalásán.
A köztársasági elnök az ügyészség és a legfőbb ügyész jelölésének kérdéséről is beszélt. Szerinte a feladat jelentősége nem függhet politikai korszakoktól vagy vezetőktől, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyan ügyészségre, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az államtitkárok megalapozottan bízhatnak. Véleménye szerint ma ez a bizalom nincs meg. Ezt azzal indokolta, hogy ennek egyik oka, hogy az intézmény egyes tagjainak vélt vagy valóságos politikai kötődése hosszú időn át kétségeket ébresztett.
A köztársasági elnök a jelöléssel kapcsolatban arról beszélt, hogy azt példátlanul széles körű szakmai konzultáció és hosszas mérlegelés előzte meg.
Baka András Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek.
Az államfő elmondta: a legfőbb ügyész feladata, hogy világos szakmai követelményeket állítson, biztosítsa a törvényes működés feltételeit, helyreállítsa a felelősség rendjét és olyan intézményi kultúrát teremtsen, amelyben az ügyész számára a szakmai meggyőződés és a törvény az egyetlen igazodási pont.
– Miről tárgyal hétfőn az Országgyűlés?
A napirend előtti felszólalások után egyből döntések és határozathozatalok következnek. Az Országgyűlés elsőként Lázár János megüresedett helyére választ új képviselőt.
A Fidesz a mandátumra Szekeres Pált a párt korábbi Európai Parlamenti képviselőjét jelölte.
Az új képviselő sikeres megválasztása esetén Szekeres Pál esküt tehet az Országgyűlés előtt.
Ezek után a képviselők döntenek majd az Országgyűlés 2026. évi őszi ülésszakának munkarendjének módosításáról.
Ezzel a parlament háromhetes munkarendre tér át,
de a változás az interpellációkat és az azonnali kérdéseket is érinti. Ezek időtartama az eddigi 60 percről egyaránt 90 percre emelkedik.
Ezek után interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
A hétfői utolsó napirendi pont a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. Itt a képviselők tárgyalnak
- az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról,
- az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról,
- a magyar építészetről szóló törvény módosításáról,
- egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról, valamint
- az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról.
A hétfői napirend után is lesz lehetőségük a képviselőknek felszólalni.