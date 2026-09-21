Baka András a parlamentben magyarázta, mi alapján választott legfőbb ügyészt – élőben az Origón!

Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ezen a héten is hétfőn és kedden ülnek össze a képviselők a parlamentben. A napirend szerint több fontos kérdésről is döntést hoznak majd. A hétfői nap egyik legfontosabb pontja az lesz, amikor a képviselők megválasztják az Országgyűlés új tagját, aki Lázár János helyére érkezik. Ezen kívül dönthetnek még az őszi ülésszak munkarendjének megváltoztatásáról is. A döntéseket követően pedig a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek.

Új képviselőt választ az Országgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A hétfői ülés ezúttal nem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött, hanem Baka András felszólalásával. Majd a miniszterelnök következik és az erre érkező frakcióválaszok, majd a miniszterelnök viszontválasza után a frakciók napirend előtti felszólalása következik.

Baka András a közjogi intézmények helyzetével kapcsolatban szólalt fel. A köztársasági elnök kiemeltem fontos, hogy az Alkotmánybíróság a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Az államfő úgy véli, hogy szükséges, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak jelölésekor olyan jogi garanciák legyenek, amelyek biztosítják, hogy a különböző politikai, hivatásrendi és civilszervezeti álláspontok megfelelően figyelembe vannak véve.

A jogi garanciák egy részét a múlthéten elfogadott törvény is biztosíthatta volna – mondta Baka András. Elmondta: azért nem emelt a törvény ellen jogi kifogást, mert az alkotmánybírók jelölésére és választása vonatkozó garanciarendszer nem feltétlenül a törvényi szabályozás kérdése. A köztársasági elnök szerint ezt végső soron a jövőbeli alkotmányozás folyamatozáskor kell rendezni.

A jelen átmeneti helyzetben nem kívántam késleltetni a törvény elfogadást

– jelentette ki. Majd azt állította: azért jutott erre a döntésre, mert érzékelte a „parlamenti többség önkorlátozását”, a megválasztott jelöltek szakmai hitelességét és politikai semlegességét.

Azt is jelezte, hogy ellenérzések vannak benne azzal szemben, hogy a törvény részletesen meghatározza, hogy miként válassza meg az Alkotmánybíróság az elnökét. Indokolatlannak tartja törvényi szinten rögzíteni az eljárást részletesen rögzíteni. Baka András úgy véli, hogy az Alkotmánybíróság függetlenségét jobban erősítette volna, ha a törvény a 2011 előtti szabályozáshoz hasonlóan ennek a kérdésnek a rendezését az Alkotmánybíróság belső szabályozására bízzák. Majd azt hangsúlyozta nem élt a vétóval, mert fontosnak tartotta, hogy az alkotmánybíróság mielőbb válassza meg az új elnökét. Azonban szerinte a jövőben érdemes lenne ezek alapján átgondolni a szabályozást.