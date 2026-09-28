Magyar Péter felszólalásával kezdődőt az Országgyűlés hétfői rendes ülése – élőben az Origón!

Az Országgyűlés hétfő reggeli rendkívüli ülése után, délután egy rendes üléssel folytatják a munkát a képviselők. A reggeli ülés igen eseménydús volt, ugyanis felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát, valamint leszavazták a Baka András által jelölt Szathmáry Zoltánt, aki így nem lett legfőbb ügyész. Ezek után a délutáni ülés is tartalmas és vitákban gazdag lehet.

A rendkívüli ülés után egy rendes üléssel folytatja a munkát az Országgyűlés Fotó: Ladóczki Balázs

Az Országgyűlés délutáni rendes ülése ezúttal is Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött, ezt a frakciók erre adott válaszai követik. A kormányfő viszontválasza után a többi képviselőnek is lesz lehetősége napirend előtt felszólalni.

Magyar Péter beszédét azzal kezdte, hogy visszaemlékezett a ma délelőtti rendkívüli ülésre, ahol állítása szerint fontos döntéseket hoztak. A miniszterelnök azt mondta, a magyar embereknek joguk van tisztán látni és tudni, hogyan működik a vádhatóság, mekkora a felelőssége az igazságszolgáltatásnak.

Ezután a kormányfő azt a vádat kezdte nyomatékosítani, hogy az előző kormány miatt ingott meg a közbizalom az igzságszolgáltatásban. Majd az ügyészséget is megvádolta a miniszterelnök.

Magyar Péter ugyanis azt igyekezte sulykolni, hogy az ő mentelmi ügye csak egy „boszorkányüldözés”, egy politikai provokáció és azért nyújtották be együtt Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyével együtt, hogy eltereljék azokról a figyelmet.

Tovább menve tényként közölte azt a vádat, hogy Hankó Balázs és az általa vezetett minisztérium a magyar kultúra kasszáját átadta a Fidesznek, amit állítása szerint a kampányban használtak fel.A miniszterelnök nem csak Hankó Balázst, de a teljes Fidesz-KDNP-t megvádolta, ugyanis kijelentette: „amit ő elkövetett, azt önökkel együtt, bűnszervezetben követte el”.

A kormányfő ezek után közölte: hiába próbálták „trükkökkel” megakadályozni Seszták Miklós mentelmi jogának a felfüggesztését, ő már nem tud a parlamentben lenni, ugyanis a hírek szerint már őrizetbe vették.

Magyar Péter ezután hosszasan, különböző vádakkal kezdte illetni a Fidesz és a KDNP politikusait. Majd azt sérelmezte, hogy az ügyében – amely miatt most kiadták a mentelmi jogát – a rendőrség már 2024-ben nyomozni kezdett. Miután a későbbi miniszterelnök vélhetően eltulajdonított egy telefont, majd a Dunába dobta, a rendőrség még megkezdte a készülék felkutatását. Ez azonban a kormányfő szerint veszélyes volt, mert éppen magasan volt a folyó vízszintje. Kijelentette: emiatt feljelentést fog tenni. Majd folytatta a korábbi kormány válogatott vádakkal való illetését.