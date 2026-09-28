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Rendkívüli

Magyar Péter felszólalásával kezdődőt az Országgyűlés hétfői rendes ülése – élőben az Origón!

Országgyűlés

Magyar Péter felszólalásával kezdődőt az Országgyűlés hétfői rendes ülése – élőben az Origón!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A parlament mozgalmas délelőtti rendkívüli ülése után délután már egy hagyományosabbnak mondható ülés várható. Az Országgyűlés délután 1 órakor kezdődött rendes ülésen ismét Magyar Péter szólalt fel napirend előtt először.
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OrszággyűlésMagyar PéterParlament

Az Országgyűlés hétfő reggeli rendkívüli ülése után, délután egy rendes üléssel folytatják a munkát a képviselők. A reggeli ülés igen eseménydús volt, ugyanis felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát, valamint leszavazták a Baka András által jelölt Szathmáry Zoltánt, aki így nem lett legfőbb ügyész. Ezek után a délutáni ülés is tartalmas és vitákban gazdag lehet.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenáris, 2026.09.28.
A rendkívüli ülés után egy rendes üléssel folytatja a munkát az Országgyűlés Fotó: Ladóczki Balázs

Az Országgyűlés délutáni rendes ülése ezúttal is Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött, ezt a frakciók erre adott válaszai követik. A kormányfő viszontválasza után a többi képviselőnek is lesz lehetősége napirend előtt felszólalni.

Magyar Péter beszédét azzal kezdte, hogy visszaemlékezett a ma délelőtti rendkívüli ülésre, ahol állítása szerint fontos döntéseket hoztak. A miniszterelnök azt mondta, a magyar embereknek joguk van tisztán látni és tudni, hogyan működik a vádhatóság, mekkora a felelőssége az igazságszolgáltatásnak.

Ezután a kormányfő azt a vádat kezdte nyomatékosítani, hogy az előző kormány miatt ingott meg a közbizalom az igzságszolgáltatásban. Majd az ügyészséget is megvádolta a miniszterelnök. 

Magyar Péter ugyanis azt igyekezte sulykolni, hogy az ő mentelmi ügye csak egy „boszorkányüldözés”, egy politikai provokáció és azért nyújtották be együtt Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyével együtt, hogy eltereljék azokról a figyelmet.

Tovább menve tényként közölte azt a vádat, hogy Hankó Balázs és az általa vezetett minisztérium a magyar kultúra kasszáját átadta a Fidesznek, amit állítása szerint a kampányban használtak fel.A miniszterelnök nem csak Hankó Balázst, de a teljes Fidesz-KDNP-t megvádolta, ugyanis kijelentette: „amit ő elkövetett, azt önökkel együtt, bűnszervezetben követte el”.

 A kormányfő ezek után közölte: hiába próbálták „trükkökkel” megakadályozni Seszták Miklós mentelmi jogának a felfüggesztését, ő már nem tud a parlamentben lenni, ugyanis a hírek szerint már őrizetbe vették. 

Magyar Péter ezután hosszasan, különböző vádakkal kezdte illetni a Fidesz és a KDNP politikusait. Majd azt sérelmezte, hogy az ügyében – amely miatt most kiadták a mentelmi jogát – a rendőrség már 2024-ben nyomozni kezdett. Miután a későbbi miniszterelnök vélhetően eltulajdonított egy telefont, majd a Dunába dobta, a rendőrség még megkezdte a készülék felkutatását. Ez azonban a kormányfő szerint veszélyes volt, mert éppen magasan volt a folyó vízszintje. Kijelentette: emiatt feljelentést fog tenni. Majd folytatta a korábbi kormány válogatott vádakkal való illetését.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra (NVVH) rátérve azt mondta Magyar Péter, hogy amióta felállt a hivatal „mintha minden flottabbul menne”. Majd közölte az NVVH már be is jelentette, hogy melyik ügyekkel kezdi a munkáját. „Az egyik ilyen ügy Orbán Viktor közvetlen családjához köthető” – jelezte. 

Ha jól hallottam, akkor a hivatalműködésének első napján őrizetbe vették a hazáját 10 évig gondtalanul fosztogató minisztert Orbán Viktor kormányából

– tette hozzá.

A napirend előtti felszólalások után kérdések, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek végeztével már csak a napirend utáni felszólalások várhatóak.

 

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