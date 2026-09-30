A kormányhivatalokban, a országgyűlési képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek a Medián kutatása szerint – közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) Közleményükben tudatták: a MOKK megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb: az érintettek legalább 85 százaléka pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja – tették hozzá.

Pártpreferenciáktól függően elérő mértékű a bizalom az országgyűlési képviselők felé Fotó: Ladóczki Balázs

A válaszadók 82 százaléka nagyon vagy közepesen bízik a kormányhivatalokban, míg az országgyűlési képviselőkben 72, a közjegyzőkben 70 százalék bízik – emelték ki. Kitértek arra is, hogy a közjegyzőkben, az országgyűlési képviselőkben és az ügyvédekben a fiatalabbak – a 18-29 évesek –, valamint a legalább érettségivel rendelkezők bíznak nagyobb arányban. A bíróságok és a bankok megítélése szintén kedvezőbb a magasabb iskolai végzettségűek körében.

A felmérésből kiderült továbbá, hogy a pártpreferenciákat tekintve csak az országgyűlési képviselők iránti bizalomban mutatkozik érdemi különbség: a százfokú skálán a Fidesz-szavazók körében 41, míg a Tisza Párt szimpatizánsainál 81 pontot ért el a bizalom szintje

– ismertették.