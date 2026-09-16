Pécsen folytatja országjárását Magyar Péter

A kormányfő augusztus 20-án, a Tisza-szigetek margitszigeti találkozóján jelentette be, hogy újabb országjárásra indul: tizenöt városban, végül Budapesten tart fórumot. Első állomásként Veszprémet látogatta meg szombaton, legközelebb pedig Pécs kerül sorra.

Magyar Péter országjárását Veszprémben indította, a fórumra Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is elkísérte (Forrás: Facebook)

A kormányfő országjárása Veszprémben indult

Magyar Péter legutóbbi veszprémi fórumán a Tisza-szigetek jövőjéről és a közösségek vezetőinek megválasztásáról is beszélt. A Tisza Párt elnöke megköszönte a helyi közösségeknek, hogy a korábbi pihenők és átrendeződések után ismét egyre többen vállalnak aktív szerepet a munkában. Ismertette a vezetőválasztás folyamatát is: a beérkező jelentkezéseket először a Tisza elnöksége tekinti át, és kiválasztja a legalkalmasabb jelölteket, ezt követően pedig a szigetek tagjai szavazhatnak a régiós vezetőkről és az országos elnök személyéről.

A fórumon Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szintén a helyi közösségek és a politikai véleménynyilvánítás jelentőségéről beszélt. Szerinte az elmúlt időszak egyik legfontosabb eredménye, hogy egyre többen vállalják nyíltan a véleményüket, és helyi szinten is szerveződnek. A házelnök ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a demokratikus jogok gyakorlása nem jelenthet korlátlan lehetőséget mások emberi méltóságának megsértésére.