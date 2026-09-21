Szolnokon folytathatja országjárását Magyar Péter

Bár a miniszterelnök és pártja online felületein egyelőre nem jelent meg hivatalos tájékoztatás, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza-aktivisták tényként kezelik, hogy szeptember 26-án, szombaton Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása – írja a Szoljon. A miniszterelnöki látogatás pontos helyszíne egyelőre nem ismert, az időpontot azonban már közzétették.

Szolnokon folytatódhat a miniszterelnök országjárása (Forrás: Facebook)

Szolnokon folytatódik az országjárás

Mint megírtuk, a miniszterelnök tizenöt vidéki várost és Budapestet érintő országjárásba kezdett. Magyar Péter körútja ezúttal arról is szól, hogyan tartsa maga mellett azokat, akik győzelemre segítették. A sorozat Veszprémben kezdődött, majd a mögöttünk hagyott hétvégén Pécsen folytatódott.

Az országjárás következő állomásaként Szolnokra látogat a kormányfő. Bár hivatalos információt és részleteket egyelőre nem közöltek a látogatásról, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei aktivisták, így például

a jászberényi és törökszentmiklósi Tisza-szigetek már tényként adták hírül közösségi felületeiken, hogy Magyar Péterrel szombaton 16 órakor találkozhatnak

támogatói és az érdeklődők a megyeszékhelyen.