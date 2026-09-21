Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: elfogták az Akácfa utcai gyilkosság két feltételezett elkövetőjét

Magyar Péter

Szolnokon folytathatja országjárását Magyar Péter

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Veszprém és Pécs után újabb vidéki városban tart fórumot Magyar Péter. Az országjárás következő állomása Szolnok lehet, ahol a miniszterelnök a Tisza-szigetek szerint szeptember 26-án találkozik támogatóival és az érdeklődőkkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterSzolnokországjárás

Bár a miniszterelnök és pártja online felületein egyelőre nem jelent meg hivatalos tájékoztatás, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza-aktivisták tényként kezelik, hogy szeptember 26-án, szombaton Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása – írja a Szoljon. A miniszterelnöki látogatás pontos helyszíne egyelőre nem ismert, az időpontot azonban már közzétették.

Szolnokon folytatódik a miniszterelnök országjárása (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Szolnokon folytatódhat a miniszterelnök országjárása (Forrás: Facebook)

Szolnokon folytatódik az országjárás

Mint megírtuk, a miniszterelnök tizenöt vidéki várost és Budapestet érintő országjárásba kezdett. Magyar Péter körútja ezúttal arról is szól, hogyan tartsa maga mellett azokat, akik győzelemre segítették. A sorozat Veszprémben kezdődött, majd a mögöttünk hagyott hétvégén Pécsen folytatódott.

Az országjárás következő állomásaként Szolnokra látogat a kormányfő. Bár hivatalos információt és részleteket egyelőre nem közöltek a látogatásról, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei aktivisták, így például

a jászberényi és törökszentmiklósi Tisza-szigetek már tényként adták hírül közösségi felületeiken, hogy Magyar Péterrel szombaton 16 órakor találkozhatnak

támogatói és az érdeklődők a megyeszékhelyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!