Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hegedűs zsolt

Itt a bejelentés, ő lett az Országos Mentőszolgálat új vezetője

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb változást jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává Constantinovits Miklóst nevezte ki, akitől a mentők gyorsabb kiérkezését és a szervezet megújítását várja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hegedűs zsoltegészségügyi minisztériumOrszágos Mentőszolgálat

Constantinovits Miklóst nevezte ki az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A hétfő reggel bejelentett döntés szerint az új vezető öt évre kap megbízatást – olvasható az Egészségügyi Minisztérium lapunknak eljuttatott sajtóközleményében.

Constantinovits Miklós öt évre kapott megbízatást az Országos Mentőszolgálat élén. Feladata a kiérkezési idő rövidítése és a betegbiztonság javítása is.
Constantinovits Miklós öt évre kapott megbízatást az Országos Mentőszolgálat élén. Feladata a kiérkezési idő rövidítése és a betegbiztonság javítása is (illusztráció)
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Az oxyológus és sürgősségi szakorvos egész pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik. Korábban az Orvosszakmai Osztályt vezette, nyár óta pedig megbízott főigazgatóként irányította a szervezetet. 

Most elnyert megbízatása további öt évvel meghosszabbítható.

Gyorsabb kiérkezést várnak az Országos Mentőszolgálat új vezetőjétől

Constantinovits feladatai között szerepel a mentők kiérkezési idejének rövidítése és a betegbiztonság javítása. Emellett a járműpark és az eszközállomány megújításán is dolgoznia kell. A miniszter a mentők életpályamodelljének kidolgozását és a szervezeti kultúra átalakítását is az új főigazgató feladatai közé sorolta. Elmondása szerint a következő években a szervezet működésének megújítására lesz szükség.

A minisztérium értékelése alapján Constantinovits pályázatának erőssége a betegbiztonság és a minőségirányítás volt. Programjában az átláthatóságot, a méltányosságot és a mérhető szakmai teljesítményt is hangsúlyozta.

Kilencen pályáztak a főigazgatói posztra

A vezetőt kétfordulós, nyílt pályázaton választották ki. Kilenc jelentkező közül kettő pályázata formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy induló pedig visszalépett. A megmaradt hat jelöltet személyesen is meghallgatták.

Az írásbeli fordulóban az önéletrajzot, a motivációs levelet és a szakmai pályázatot pontozták. A bírálóbizottság tagjai egymástól függetlenül értékelték az anyagokat. A szakmai és vezetői tapasztalat mellett a gazdasági ismereteket, a digitalizációs terveket és az infrastrukturális fejlesztési elképzeléseket is mérlegelték.

A szóbeli meghallgatáson három előre rögzített kérdés és két szituációs feladat után kötetlen beszélgetés következett. A pontszámokat lezárt borítékokba tették, majd másnap összesítették. A kialakult sorrend alapján a bizottság javaslatot tett a miniszternek, aki meghozta a kinevezésről szóló döntést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!