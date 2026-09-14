Itt a bejelentés, ő lett az Országos Mentőszolgálat új vezetője

Constantinovits Miklóst nevezte ki az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A hétfő reggel bejelentett döntés szerint az új vezető öt évre kap megbízatást – olvasható az Egészségügyi Minisztérium lapunknak eljuttatott sajtóközleményében.
Az oxyológus és sürgősségi szakorvos egész pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik. Korábban az Orvosszakmai Osztályt vezette, nyár óta pedig megbízott főigazgatóként irányította a szervezetet.
Most elnyert megbízatása további öt évvel meghosszabbítható.
Gyorsabb kiérkezést várnak az Országos Mentőszolgálat új vezetőjétől
Constantinovits feladatai között szerepel a mentők kiérkezési idejének rövidítése és a betegbiztonság javítása. Emellett a járműpark és az eszközállomány megújításán is dolgoznia kell. A miniszter a mentők életpályamodelljének kidolgozását és a szervezeti kultúra átalakítását is az új főigazgató feladatai közé sorolta. Elmondása szerint a következő években a szervezet működésének megújítására lesz szükség.
A minisztérium értékelése alapján Constantinovits pályázatának erőssége a betegbiztonság és a minőségirányítás volt. Programjában az átláthatóságot, a méltányosságot és a mérhető szakmai teljesítményt is hangsúlyozta.
Kilencen pályáztak a főigazgatói posztra
A vezetőt kétfordulós, nyílt pályázaton választották ki. Kilenc jelentkező közül kettő pályázata formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy induló pedig visszalépett. A megmaradt hat jelöltet személyesen is meghallgatták.
Az írásbeli fordulóban az önéletrajzot, a motivációs levelet és a szakmai pályázatot pontozták. A bírálóbizottság tagjai egymástól függetlenül értékelték az anyagokat. A szakmai és vezetői tapasztalat mellett a gazdasági ismereteket, a digitalizációs terveket és az infrastrukturális fejlesztési elképzeléseket is mérlegelték.
A szóbeli meghallgatáson három előre rögzített kérdés és két szituációs feladat után kötetlen beszélgetés következett. A pontszámokat lezárt borítékokba tették, majd másnap összesítették. A kialakult sorrend alapján a bizottság javaslatot tett a miniszternek, aki meghozta a kinevezésről szóló döntést.