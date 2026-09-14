Itt a bejelentés, ő lett az Országos Mentőszolgálat új vezetője

Constantinovits Miklóst nevezte ki az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A hétfő reggel bejelentett döntés szerint az új vezető öt évre kap megbízatást – olvasható az Egészségügyi Minisztérium lapunknak eljuttatott sajtóközleményében.

Constantinovits Miklós öt évre kapott megbízatást az Országos Mentőszolgálat élén. Feladata a kiérkezési idő rövidítése és a betegbiztonság javítása is (illusztráció)

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Az oxyológus és sürgősségi szakorvos egész pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik. Korábban az Orvosszakmai Osztályt vezette, nyár óta pedig megbízott főigazgatóként irányította a szervezetet.

Most elnyert megbízatása további öt évvel meghosszabbítható.

Gyorsabb kiérkezést várnak az Országos Mentőszolgálat új vezetőjétől

Constantinovits feladatai között szerepel a mentők kiérkezési idejének rövidítése és a betegbiztonság javítása. Emellett a járműpark és az eszközállomány megújításán is dolgoznia kell. A miniszter a mentők életpályamodelljének kidolgozását és a szervezeti kultúra átalakítását is az új főigazgató feladatai közé sorolta. Elmondása szerint a következő években a szervezet működésének megújítására lesz szükség.