Baka András nem írta alá a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvényt

Baka András döntött az orvosi kamarai tagságról és a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló jogszabályok ügyében. A gyermekvédelmi törvényt a köztársasági elnök aláírta, az Országgyűlés szeptember 22-i ülésnapján elfogadott törvénnyel kapcsolatban, annak elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az államfő figyelemfelhívással fordul az Országgyűléshez – közölte a Sándor-palota.
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat pontosan meghatározza, hogy a törvényjavaslat mely esetekben egészíthető ki olyan új rendelkezéssel, amely a törvényjavaslat által eredetileg nem is érintett törvény módosítására irányul, továbbá a házszabály egyértelműen megállapítja az ilyen, úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslatok parlamenti tárgyalásának követelményeit is. Túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása esetén
- a javaslat érdemi megismerhetősége és megvitathatósága,
- az országgyűlési képviselők felszólalási jogának biztosítása, valamint
- a társadalmi nyilvánosság útján a szakmai és a civil kontroll
érvényesülése érdekében a túlterjeszkedő módosító javaslatot az Országgyűlésnek érdemben meg kell tárgyalnia, ennek keretében pedig az új javaslatra nézve
mind az általános vitát, mind pedig a részletes vitát meg kell tartani.
Ez alól a házszabály rendkívül szűk körben ad felmentést: csak akkor, ha a túlterjeszkedő módosító javaslat a törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezését a törvényjavaslattal összhangba hozza.
A szóban forgó törvény tárgyalása közben az Országgyűlés – a törvényalkotási bizottság javaslatára, a plenáris ülésen jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával – a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést az általános és a részletes vita kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen, tartalmilag teljesültek volna.
Ezért a köztársasági elnök aggályosnak tartja a túlterjeszkedő módosító javaslatokkal kapcsolatban kialakult szabálytalan gyakorlatot,
helyteleníti e gyakorlat további fenntartását, és a jövőre nézve felhívja az Országgyűlés figyelmét a házszabályi követelmények maradéktalan betartására.
A köztársasági elnök visszaküldte az orvosi kamarai tagságról szóló törvényt
Baka András az Alaptörvényben biztosított lehetőséggel élve az Országgyűlés részére megfontolásra visszaküldte az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés szeptember 22-i ülésnapján elfogadott törvényt.
Az államfő a törvény elsődleges céljával, a kötelező kamarai tagsággal egyetért, azonban álláspontja szerint ezzel
a céllal éppen ellentétes a törvény azon rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni.
Az államfő meggyőződése, ahogy az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása kapcsán is jelezte, hogy a független szakmai szervezetek, testületek működésének autonómiáját jobban erősíti, ha a tisztségviselő-választás kérdésének rendezését a törvény az érintett szervezet, testület saját belső működési szabályaira bízza.
A köztársasági elnök szerint az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés előírása a lehető legésszerűbb átmeneti rendelkezések mellett történjen, és
szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítik a szakmagyakorláshoz való jogukat, és kiesnek az egészségügyi ellátórendszerből.
Az államfő javasolta az Országgyűlésnek e szempont fokozottabb érvényesítését is.
Emellett Baka András kisebb szövegezési pontosításokat is javasolt az etikai eljárások lefolytatásával kapcsolatos átmeneti rendelkezések vonatkozásában.
A köztársasági elnök arra kérte az Országgyűlést, hogy ezen észrevételeket szíveskedjen megfontolni, és a törvényt ezen észrevételek figyelembevételével fogadja el újból.
Válaszolt a miniszter
A Sándor-palota észrevételeit érdemben mérlegeljük, és előkészítjük azok megtárgyalását az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának következő ülésére – közölte az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán.
Hegedűs Zsolt szerint a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése.
A demokrácia éppen attól működik, hogy a fékek és ellensúlyok nem csupán papíron léteznek, hanem a gyakorlatban is érvényesülnek. Ennek működését személy szerint üdvözlöm
– fogalmazott bejegyzésében Hegedűs Zsolt. Hozzátette: meggyőződése, hogy a konstruktív együttműködés és az intézmények közötti kölcsönös tisztelet, a korrekt szakmai párbeszéd a felelős jogalkotás alapja.