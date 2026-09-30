Baka András döntött az orvosi kamarai tagságról és a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló jogszabályok ügyében. A gyermekvédelmi törvényt a köztársasági elnök aláírta, az Országgyűlés szeptember 22-i ülésnapján elfogadott törvénnyel kapcsolatban, annak elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az államfő figyelemfelhívással fordul az Országgyűléshez – közölte a Sándor-palota.

Baka András nem írta alá a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvényt Fotó: Ladóczki Balázs

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat pontosan meghatározza, hogy a törvényjavaslat mely esetekben egészíthető ki olyan új rendelkezéssel, amely a törvényjavaslat által eredetileg nem is érintett törvény módosítására irányul, továbbá a házszabály egyértelműen megállapítja az ilyen, úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslatok parlamenti tárgyalásának követelményeit is. Túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása esetén

a javaslat érdemi megismerhetősége és megvitathatósága,

az országgyűlési képviselők felszólalási jogának biztosítása, valamint

a társadalmi nyilvánosság útján a szakmai és a civil kontroll

érvényesülése érdekében a túlterjeszkedő módosító javaslatot az Országgyűlésnek érdemben meg kell tárgyalnia, ennek keretében pedig az új javaslatra nézve

mind az általános vitát, mind pedig a részletes vitát meg kell tartani.

Ez alól a házszabály rendkívül szűk körben ad felmentést: csak akkor, ha a túlterjeszkedő módosító javaslat a törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezését a törvényjavaslattal összhangba hozza.

A szóban forgó törvény tárgyalása közben az Országgyűlés – a törvényalkotási bizottság javaslatára, a plenáris ülésen jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával – a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést az általános és a részletes vita kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen, tartalmilag teljesültek volna.

Ezért a köztársasági elnök aggályosnak tartja a túlterjeszkedő módosító javaslatokkal kapcsolatban kialakult szabálytalan gyakorlatot,

helyteleníti e gyakorlat további fenntartását, és a jövőre nézve felhívja az Országgyűlés figyelmét a házszabályi követelmények maradéktalan betartására.