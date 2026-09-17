A https://kormany.hu/oszod20 linken elérhető dokumentumok szerint a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet a politikai válsággal való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire összpontosított – írta az MTI a kormányzati kommunikáció tájékoztatására hivatkozva.

Nyilvánosak a 2006. őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei, húsz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az öszödi beszéd

Fotó: Hatlaczki Balázs

A most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány-kormány 2006 őszén már dolgozott a vizitdíj, az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform és a 2007-es költségvetés legfontosabb elemeinek előkészítésén.

A dokumentumokban az is látszik, hogy már az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, szeptember 13-án látta a kormány, hogy a reformok kapcsán a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét, számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni – írták.

A közleményben felidézték, hogy pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben Magyarország akkori miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást.

A hír morális válságot okozott Magyarországon; az elemi közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakba torkollott Budapesten: szeptember 18-án éjjel megtámadták a Magyar Televízió székházát, október 23-án pedig, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján a méltó megemlékezés helyett tüntetők és rendőrök csaptak össze Budapest belvárosában.

A kialakult politikai válsággal ugyanakkor a kormány érdemben nem foglalkozott, ez derült ki a 2006 őszén tartott kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveiből

– fogalmazott a közlemény.

Hozzátették, hogy az iratokat a kormányülés után 50 évre titkosították, majd ezt háromévenként felülvizsgálták, és a titkosítást meghosszabbították, ezeket a jegyzőkönyveket hozta most a kormány nyilvánosságra.