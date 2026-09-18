Nem Őszöd és az őszödi beszéd változott meg, hanem Magyar Péter

— Nem az igazság került napvilágra, hanem egy évfordulós díszlet. Semmilyen érdemi jelentősége nincs – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az alkotmányjogászt azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy a Tisza-kormány húsz év után nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. Őszöd óta tudható, hogy Gyurcsányék hazudtak a választáson, aztán a válság közepén is a saját programjukat tolták. A mostani iratok ezt nem leplezik le: csak újra elmondják. A társadalomnak ezért nem „feltárást” adnak, hanem politikai színházat – szögezte le.
Azt a látszatot keltik, mintha Magyar Péter most kiállna a hazugság ellen. Holott 2006-ban még abban a közösségben volt, amely a Fidesz oldalán a Gyurcsány-önkény és a rendőri erőszak ellen lépett fel. Ma ugyanazt a múltat húzza elő, hogy saját hatalmát igazolja. Ez a személyes árulása természetrajzához tartozik, a régi ellenség módszerét másolja, és a régi közösségét használja kelléknek – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Majd hangsúlyozta:
aki 2006 őszének jelentőségét komolyan vette, annak nem a Tisza látszatgesztusai kellenek.
A történtek ismeretéhez nem kell a jegyzőkönyv
A magyar emberek 2006-ban azt látták, hogy a szocialista miniszterelnök beismeri a hazugságot, aztán a kormány tovább viszi a vizitdíjat, a presztízsreformot és a megszorítást tartalmazó politikáját, miközben az utcán verik és terrorizálják az embereket. Ehhez nem kellett 2026-os jegyzőkönyv – szögezte le. Hangsúlyozta:
a kormánynak viszont fontos lehetett, mert Magyar Péternek mindig kell egy gesztus, ami őt az „igazság emberének” állítja be. Ez tipikus „Gyurcsányi-fogás”: a kormányfő akkor harcolt a hazugság ellen, amikor az másé volt.
— Most, hogy Magyar Péter ül a miniszterelnöki székben, ugyanazt az önkényt űzi másképp: időzíti a múltat, eltereli a jelenét, és elárulja azt a politikai közösséget, amely nélkül 2006 után sem lett volna kivel együtt állni – tette hozzá.
— A Fidesz a normális emberek oldalán mondta ki, hogy a hazugság és az önkény nem megengedhető. Magyar Péter ebből a táborból lépett ki. Nem azért, mert Őszöd hirtelen fontosabb lett neki, hanem mert a saját karrierje így kívánta. Ezért a lépés az átlagembernek semmit, neki mindent ér: hatalmi marketinget – mutatott rá az alkotmányjogász.
Őszöd nem változott, csak Magyar Péter
— A titkos jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala nem változtat semmin, ami számít. Nem reparálja 2006 sérelmeit, nem ad elégtételt, nem írja át a 2010-es választások morális jelentőségét. A Gyurcsány-kormány bűne akkor volt bűn, amikor elkövették. A Fidesz ezért tudott 2010-ben rendszert váltani: nem titkosított üléskivonatokra várt, hanem a nép ítéletére – magyarázta.
Húsz év után az egyetlen új elem nem az irat, hanem a szereplő. Magyar Péter olyan emberként tárja fel Gyurcsány papírjait, aki egykor Gyurcsány ellen volt, ma pedig Gyurcsány útján jár: önkényesen dönt arról, mit mutat meg, mikor mutatja meg, és milyen haszonnal
– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: az árulás lényege pont ez, nem az, hogy valaki téved. Hanem hogy elhagyja azt a közösséget, amellyel a hazugság ellen harcolt, aztán ugyanabból a cinizmusból csinál kormányzati gyakorlatot.
Ennyi év távlatából tehát nem Őszöd és az őszödi beszéd változott meg. Magyar Péter változott meg. A dokumentumok ürügyek. A lényeg a gesztus: „én feltárom a múltat”, miközben a saját jelenéről nem ad számot. Ez Gyurcsány iskolája – szögezte le.
Nem derült ki semmi új
— Nem derült ki semmi új. A papírok azt mutatják, amit a beszéd már 2006-ban kimondott: hazudtak, megszorítás jött, a kabinet nem a néppel foglalkozott, hanem a saját menetrendjével. A vizitdíj, az államreform, a költségvetés, a kommunikációs zavar – mindez illeszkedik Őszödhöz. Nem cáfolja, nem bővíti, csak unalmasan visszaigazolja – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.
Ezért a Tisza „leleplezése” hamis. Ha semmi új nincs az iratokban, a nyilvánosságra hozatal sem tett. Magyar Péter mégis hősként állítja be magát
– hangsúlyozta. Rámutatott: ez is az önkény egyfajta formája, hiszen a tiszás kormányfő azt akarja mutatni, hogy a már ismert igazság az ő igazsága. Pedig 2006-ban még azok oldalán állt, akik Gyurcsány hazugsága és az utána következő erőszak ellen harcoltak. Ma ugyanazt a Gyurcsányt használja fel, hogy eltakarja a tényeket, ő már nem annak a politikai közösségnek a katonája, hanem annak az árulója – tette hozzá.
Őszöd és a jegyzőkönyv összhangban van. A mostani lépés arról is lerántja a leplet, hogy aki egyszer a hazugság ellen küzdött, később képes ugyanazzal a módszerrel kormányozni: cinikusan, önkényesen, a saját hatalmáért
– emelte ki ifj. Lomnici Zoltán.