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őszödi beszéd

Nem Őszöd és az őszödi beszéd változott meg, hanem Magyar Péter

13 perce
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A Tisza-kormány nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. Az Origo által megkérdezett alkotmányjogász szerint azonban ez nem változtat semmin. Ifj. Lomnici Zoltán úgy véli, ennyi év távlatából nem Őszöd és az őszödi beszéd változott meg, hanem Magyar Péter.
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őszödi beszédGyurcsány FerencTisza-kormány

— Nem az igazság került napvilágra, hanem egy évfordulós díszlet. Semmilyen érdemi jelentősége nincs – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az alkotmányjogászt azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy a Tisza-kormány húsz év után nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. Őszöd óta tudható, hogy Gyurcsányék hazudtak a választáson, aztán a válság közepén is a saját programjukat tolták. A mostani iratok ezt nem leplezik le: csak újra elmondják. A társadalomnak ezért nem „feltárást” adnak, hanem politikai színházat – szögezte le.

Gyurcsány Ferencnek élete legnehezebb időszakában az ital se segített őszöd
Magyar Péter saját érdekében tette nyilvánossá a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. Az alkotmányjogász szerint ez nem változtatja meg őszödöt, csak a miniszterelnök változott meg.  Fotó: Hatlaczki Balázs

Azt a látszatot keltik, mintha Magyar Péter most kiállna a hazugság ellen. Holott 2006-ban még abban a közösségben volt, amely a Fidesz oldalán a Gyurcsány-önkény és a rendőri erőszak ellen lépett fel. Ma ugyanazt a múltat húzza elő, hogy saját hatalmát igazolja. Ez a személyes árulása természetrajzához tartozik, a régi ellenség módszerét másolja, és a régi közösségét használja kelléknek – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Majd hangsúlyozta: 

aki 2006 őszének jelentőségét komolyan vette, annak nem a Tisza látszatgesztusai kellenek.

A történtek ismeretéhez nem kell a jegyzőkönyv

A magyar emberek 2006-ban azt látták, hogy a szocialista miniszterelnök beismeri a hazugságot, aztán a kormány tovább viszi a vizitdíjat, a presztízsreformot és a megszorítást tartalmazó politikáját, miközben az utcán verik és terrorizálják az embereket. Ehhez nem kellett 2026-os jegyzőkönyv – szögezte le. Hangsúlyozta:

a kormánynak viszont fontos lehetett, mert Magyar Péternek mindig kell egy gesztus, ami őt az „igazság emberének” állítja be. Ez tipikus „Gyurcsányi-fogás”: a kormányfő akkor harcolt a hazugság ellen, amikor az másé volt.

— Most, hogy Magyar Péter ül a miniszterelnöki székben, ugyanazt az önkényt űzi másképp: időzíti a múltat, eltereli a jelenét, és elárulja azt a politikai közösséget, amely nélkül 2006 után sem lett volna kivel együtt állni – tette hozzá.

— A Fidesz a normális emberek oldalán mondta ki, hogy a hazugság és az önkény nem megengedhető. Magyar Péter ebből a táborból lépett ki. Nem azért, mert Őszöd hirtelen fontosabb lett neki, hanem mert a saját karrierje így kívánta. Ezért a lépés az átlagembernek semmit, neki mindent ér: hatalmi marketinget – mutatott rá az alkotmányjogász.

Őszöd nem változott, csak Magyar Péter

— A titkos jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala nem változtat semmin, ami számít. Nem reparálja 2006 sérelmeit, nem ad elégtételt, nem írja át a 2010-es választások morális jelentőségét. A Gyurcsány-kormány bűne akkor volt bűn, amikor elkövették. A Fidesz ezért tudott 2010-ben rendszert váltani: nem titkosított üléskivonatokra várt, hanem a nép ítéletére – magyarázta.

Húsz év után az egyetlen új elem nem az irat, hanem a szereplő. Magyar Péter olyan emberként tárja fel Gyurcsány papírjait, aki egykor Gyurcsány ellen volt, ma pedig Gyurcsány útján jár: önkényesen dönt arról, mit mutat meg, mikor mutatja meg, és milyen haszonnal

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: az árulás lényege pont ez, nem az, hogy valaki téved. Hanem hogy elhagyja azt a közösséget, amellyel a hazugság ellen harcolt, aztán ugyanabból a cinizmusból csinál kormányzati gyakorlatot.

Ennyi év távlatából tehát nem Őszöd és az őszödi beszéd változott meg. Magyar Péter változott meg. A dokumentumok ürügyek. A lényeg a gesztus: „én feltárom a múltat”, miközben a saját jelenéről nem ad számot. Ez Gyurcsány iskolája – szögezte le.

Nem derült ki semmi új

— Nem derült ki semmi új. A papírok azt mutatják, amit a beszéd már 2006-ban kimondott: hazudtak, megszorítás jött, a kabinet nem a néppel foglalkozott, hanem a saját menetrendjével. A vizitdíj, az államreform, a költségvetés, a kommunikációs zavar – mindez illeszkedik Őszödhöz. Nem cáfolja, nem bővíti, csak unalmasan visszaigazolja – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.

Ezért a Tisza „leleplezése” hamis. Ha semmi új nincs az iratokban, a nyilvánosságra hozatal sem tett. Magyar Péter mégis hősként állítja be magát

– hangsúlyozta. Rámutatott: ez is az önkény egyfajta formája, hiszen a tiszás kormányfő azt akarja mutatni, hogy a már ismert igazság az ő igazsága. Pedig 2006-ban még azok oldalán állt, akik Gyurcsány hazugsága és az utána következő erőszak ellen harcoltak. Ma ugyanazt a Gyurcsányt használja fel, hogy eltakarja a tényeket, ő már nem annak a politikai közösségnek a katonája, hanem annak az árulója – tette hozzá.

Őszöd és a jegyzőkönyv összhangban van. A mostani lépés arról is lerántja  a leplet, hogy aki egyszer a hazugság ellen küzdött, később képes ugyanazzal a módszerrel kormányozni: cinikusan, önkényesen, a saját hatalmáért

– emelte ki ifj. Lomnici Zoltán.

 

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