Nem Őszöd és az őszödi beszéd változott meg, hanem Magyar Péter

— Nem az igazság került napvilágra, hanem egy évfordulós díszlet. Semmilyen érdemi jelentősége nincs – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az alkotmányjogászt azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy a Tisza-kormány húsz év után nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. Őszöd óta tudható, hogy Gyurcsányék hazudtak a választáson, aztán a válság közepén is a saját programjukat tolták. A mostani iratok ezt nem leplezik le: csak újra elmondják. A társadalomnak ezért nem „feltárást” adnak, hanem politikai színházat – szögezte le.

Magyar Péter saját érdekében tette nyilvánossá a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. Az alkotmányjogász szerint ez nem változtatja meg őszödöt, csak a miniszterelnök változott meg. Fotó: Hatlaczki Balázs

Azt a látszatot keltik, mintha Magyar Péter most kiállna a hazugság ellen. Holott 2006-ban még abban a közösségben volt, amely a Fidesz oldalán a Gyurcsány-önkény és a rendőri erőszak ellen lépett fel. Ma ugyanazt a múltat húzza elő, hogy saját hatalmát igazolja. Ez a személyes árulása természetrajzához tartozik, a régi ellenség módszerét másolja, és a régi közösségét használja kelléknek – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Majd hangsúlyozta:

aki 2006 őszének jelentőségét komolyan vette, annak nem a Tisza látszatgesztusai kellenek.

A történtek ismeretéhez nem kell a jegyzőkönyv

A magyar emberek 2006-ban azt látták, hogy a szocialista miniszterelnök beismeri a hazugságot, aztán a kormány tovább viszi a vizitdíjat, a presztízsreformot és a megszorítást tartalmazó politikáját, miközben az utcán verik és terrorizálják az embereket. Ehhez nem kellett 2026-os jegyzőkönyv – szögezte le. Hangsúlyozta:

a kormánynak viszont fontos lehetett, mert Magyar Péternek mindig kell egy gesztus, ami őt az „igazság emberének” állítja be. Ez tipikus „Gyurcsányi-fogás”: a kormányfő akkor harcolt a hazugság ellen, amikor az másé volt.

— Most, hogy Magyar Péter ül a miniszterelnöki székben, ugyanazt az önkényt űzi másképp: időzíti a múltat, eltereli a jelenét, és elárulja azt a politikai közösséget, amely nélkül 2006 után sem lett volna kivel együtt állni – tette hozzá.

— A Fidesz a normális emberek oldalán mondta ki, hogy a hazugság és az önkény nem megengedhető. Magyar Péter ebből a táborból lépett ki. Nem azért, mert Őszöd hirtelen fontosabb lett neki, hanem mert a saját karrierje így kívánta. Ezért a lépés az átlagembernek semmit, neki mindent ér: hatalmi marketinget – mutatott rá az alkotmányjogász.