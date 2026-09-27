Panyi Miklós: Veszélybe kerülhet az Otthon Start, több ezer új lakás építése késik

Az Origónak adott interjújában Panyi Miklós hosszan fejtegette az Otthon Start jövőjét is. Baljósnak tartja, hogy a Tisza politikusai a kormányra kerülésük óta a bérlakásprogramról beszélnek, miközben a háromszázalékos hitelprogram feltételeinek felülvizsgálata is felmerült. Mint mondta, piaci szereplőktől úgy értesült, hogy novemberben vagy decemberben jelentősen szigoríthatják a programot, vagy megszüntethetik a jelenlegi formájában. Hangsúlyozta:

Panyi Miklós az Origónak elmondta: baljósnak érzi az Otthon Start jövőjét (Fotó: Ladóczki Balázs)

Erről természetesen még nincs végleges döntés.”

Az Otthon Start csaknem 90 ezer ember otthonteremtését segíthette

Panyi az általa ismert adatokra hivatkozva azt mondta, hogy az Otthon Start első évében mintegy 56 ezer szerződést kötöttek, további hatezer pedig folyamatban volt.

Mivel sok szerződés mögött házaspár áll, becslése szerint a program csaknem 90 ezer ember otthonteremtését segíthette.

Úgy tudja, a résztvevők mintegy 80 százaléka negyven év alatti.

A program célja szerinte a fiatalok tulajdonhoz juttatása mellett az építőipar élénkítése volt. Az interjúban az alábbi adatokat sorolta fel:

A családi házakra kiadott építési engedélyek száma 2026 első felében a falvakban mintegy 50 százalékkal nőtt az általa ismert adatok szerint.

A városokban ugyanez a növekedés 30–35 százalékos volt.

A 35, gyorsított eljárással segített lakásfejlesztésből információi szerint körülbelül 30 jelenleg áll vagy késik.

Az érintett projektekben mintegy 18 ezer lakást terveztek, közülük körülbelül 15 ezret Budapesten.