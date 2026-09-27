Panyi Miklós: Veszélybe kerülhet az Otthon Start, több ezer új lakás építése késik

Az Origónak adott interjújában Panyi Miklós hosszan fejtegette az Otthon Start jövőjét is. Baljósnak tartja, hogy a Tisza politikusai a kormányra kerülésük óta a bérlakásprogramról beszélnek, miközben a háromszázalékos hitelprogram feltételeinek felülvizsgálata is felmerült. Mint mondta, piaci szereplőktől úgy értesült, hogy novemberben vagy decemberben jelentősen szigoríthatják a programot, vagy megszüntethetik a jelenlegi formájában. Hangsúlyozta:
Erről természetesen még nincs végleges döntés.”
Az Otthon Start csaknem 90 ezer ember otthonteremtését segíthette
Panyi az általa ismert adatokra hivatkozva azt mondta, hogy az Otthon Start első évében mintegy 56 ezer szerződést kötöttek, további hatezer pedig folyamatban volt.
Mivel sok szerződés mögött házaspár áll, becslése szerint a program csaknem 90 ezer ember otthonteremtését segíthette.
Úgy tudja, a résztvevők mintegy 80 százaléka negyven év alatti.
A program célja szerinte a fiatalok tulajdonhoz juttatása mellett az építőipar élénkítése volt. Az interjúban az alábbi adatokat sorolta fel:
- A családi házakra kiadott építési engedélyek száma 2026 első felében a falvakban mintegy 50 százalékkal nőtt az általa ismert adatok szerint.
- A városokban ugyanez a növekedés 30–35 százalékos volt.
- A 35, gyorsított eljárással segített lakásfejlesztésből információi szerint körülbelül 30 jelenleg áll vagy késik.
- Az érintett projektekben mintegy 18 ezer lakást terveztek, közülük körülbelül 15 ezret Budapesten.
Panyi szerint a beruházások elakadása azt a lehetőséget is gyengíti, hogy a vevő már az építkezés alatt szerződjön a háromszázalékos hitelre, és így előre tervezhessen a készülő lakással.
Saját otthon vagy bérlakás?
Panyi bírálta a kormány készülő bérlakásprogramját. Szerinte egy új program kidolgozása és a lakások felépítése évekbe telhet.
Karácsony Gergely lakásügynökségét hozta fel példaként, amely az általa ismert adat szerint két és fél év alatt 55 szerződést kötött; ebből kiindulva ironikusan úgy fogalmazott, hogy
a fiataloknak „már csak 15 ezer évet kell várniuk”, hogy mind sorra kerüljenek.
Amellett érvelt, hogy az első lakás akkor is érték a fiatalok számára, ha kisebb vagy távolabb van a később kívánt lakóhelyüktől. A tulajdonos később eladhatja, nagyobbra cserélheti, és közben a saját vagyonát építheti
Ezt tartom a polgári otthonteremtés útjának”
– zárta gondolatait a képviselő.