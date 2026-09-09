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Bécsből cáfolták meg Magyar Péter állítását: Ausztria tiszta vizet öntött a pohárba

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Bécsből cáfolták meg Magyar Péter állítását: Ausztria tiszta vizet öntött a pohárba

8 perce
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Magyar Péter szerda reggel azt közölte, hogy Ausztria panaszt tett Brüsszelben a paksi atomerőműnél zajló építkezés miatt. Az osztrák kormány azonban cáfolta ezt, leszögezve, hogy nem fordult panasszal az Európai Bizottsághoz.
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MVM Paksi Atomerőmű Zrt.BrüsszelAusztriaEurópai BizottságMagyar Péter

Ausztria nem tett panaszt az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító fenékküszöb miatt – közölte az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium az APA hírügynökség megkeresésére.

Magyar Péter, fenékküszöb, Ausztria, Brüsszel, Duna Bizottság, Európai Bizottság, hűtővízellátás, dunai hajózás A paksi atomerőmű működését biztosító fenékküszöbről írt Magyar Péter, egyik állítását azonban Ausztria cáfolta Fotó: Mediaworks
A paksi atomerőmű működését biztosító fenékküszöbről írt Magyar Péter, egyik állítását azonban Ausztria cáfolta
Fotó: Mediaworks

A tárca ezzel Magyar Péter miniszterelnök korábbi állítását cáfolta. A kormányfő szerda reggel Facebook-oldalán azt írta:

Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paksi Atomerőmű. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…

Az osztrák minisztérium ezzel szemben azt közölte:

Ausztria nem tett panaszt Brüsszelben, szemben a magyar sajtóban megjelent információkkal.

A tárca tájékoztatása szerint a budapesti székhelyű Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll az illetékes magyar szervekkel. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája keretében a Duna menti államok közös álláspontot is kidolgoztak, amelyet eljuttattak a magyar közlekedési miniszterhez és Magyar Péter miniszterelnökhöz.

 

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