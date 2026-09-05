Magyar Péter: Jutalmat és kitüntetést javaslok a paksi védekezésben résztvevőknek

Magyar Péter a paksi védekezésben részt vevő munkások és szakemberek elismerését kezdeményezte.
Magyar Péter kitüntetésben és jutalomban részesítené a paksi atomerőmű sikeres védekezésében részt vevő munkásokat és szakembereket – erről a miniszterelnök szombaton írt Facebook-oldalán.
Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben részt vevő munkásoknak és szakembereknek.
A kormánynak azt javaslom, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-i nemzeti ünnepen
– írta Magyar Péter.
A kormányfő bejegyzésében további részleteket nem közölt a javasolt elismerésekről.
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