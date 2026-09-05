Magyar Péter: Jutalmat és kitüntetést javaslok a paksi védekezésben résztvevőknek

Magyar Péter kitüntetésben és jutalomban részesítené a paksi atomerőmű sikeres védekezésében részt vevő munkásokat és szakembereket – erről a miniszterelnök szombaton írt Facebook-oldalán.

A paksi atomerőmű sikeres védekezésében részt vevőket jutalmazná a miniszterelnök

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Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben részt vevő munkásoknak és szakembereknek.

A kormánynak azt javaslom, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-i nemzeti ünnepen

– írta Magyar Péter.

A kormányfő bejegyzésében további részleteket nem közölt a javasolt elismerésekről.